Buscan a vecino de Lomas que está desaparecido desde el 2 de Enero

El sitio de la provincia de Buenos Aires Personas desaparecidas publicó esta tarde el pedido de ayuda para localizar a Rolando Javier Valdovinos González. Rolando, de 36 años, fue visto por última vez el 2 de enero de 2023, en la localidad de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora. Mide aproximadamente 1.75, es de tez morena, ojos marrones y cabello oscuro. Al momento de su desaparición vestía remera rayada de varios colores, short claro y ojotas marrones. Además, posee dos tatuajes en su brazo derecho: la inscripción Jesús y RL. Desde la provincia pusieron de relieve que Rolando necesita asistencia médica y farmacológica. Interviene en la investigación la UFIJ 12 especializada Violencia Familiar y de Género, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de José Luis Juárez. Quienes tengan información pueden contactar al 911 o al 0221 4293015 o por correo electrónico a perdes@mseg.gba.gov.ar

Both comments and pings are currently closed.