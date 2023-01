Juicio por Fernando Báez Sosa: declarará la joven que lo asistió antes de morir

La cuarta jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell incluirá los testimonios de efectivos policiales que intervinieron frente al boliche "Le Brique" minutos después de la agresión de los imputados, testigos del hecho, una joven turista que asistió a la víctima y dos comerciantes que estaban a pocos metros de la escena del crimen en la madrugada del 18 de enero de 2020. Fuentes judiciales indicaron que, luego de las tres primeras audiencias del proceso oral, en las que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, una docena amigos, policías, custodios del local bailable, y el remero Pablo Ventura y su padre, otros 12 testigos se presentarán este jueves desde las 9 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) de Dolores.

En primer término declararán cuatro efectivos policiales afectados al Operativo Sol en el verano 2020 y que llegaron al lugar del hecho minutos después de que Báez Sosa fuera atacado. Luego lo hará Virginia Luz Pérez Antonelli, la joven que veraneaba en Villa Gesell en ese momento y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. También declararán tres testigos oculares del ataque sufrido por el joven estudiante de derecho y su grupo de amigos. En último término brindarán testimonio otros cuatro testigos del hecho: un taxista, una joven que estaba en un bar ubicado junto a “Le Brique”, el trabajador de un kiosco situado a pocos metros del lugar del ataque y la novia de él. Está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante las jornadas anteriores. Quiénes son los imputados por el crimen de Fernando Los ocho jóvenes -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

