Cascallares y Fabiani junto a familias de “Barrio Lindo” que avanzan con los tramites de escrituración

Durante una actividad realizada en el Centro Comunitario de Malvinas Argentinas, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una emotiva entrega de actas de adjudicación de escrituras junto a 126 familias de “Barrio Lindo 1”, en la localidad de Malvinas Argentinas. En el acto las autoridades entregaron las actas en disposición de la manda judicial Causa Mendoza (que dispuso obras de saneamiento en la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo), en articulación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y Acumar. En esta oportunidad, las familias que recibieron las viviendas de Barrio Lindo 1 firmaron un acta de adjudicación que luego fueron rubricadas por el intendente Juan Fabiani, lo que significa un paso muy importante previo a la obtención de la escrituración. Se trata de las primeras familias que se mudaron a las viviendas recientemente inauguradas, en el marco del programa de relocalización de los vecinos y vecinas que vivían en situación de riesgo a orillas del arroyo del Rey, de la cuenca Matanza-Riachuelo, a partir de un trabajo mancomunado con Acumar. “Hace tres años tenemos un Gobierno Nacional que financia cada una de estas obras y gracias al trabajo articulado logramos avanzar de forma concreta para que este sueño tan esperado se hiciera realidad”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que avanzan las 104 viviendas restantes del programa “Barrio Lindo 1” y también las 329 pertenecientes a “Barrio Lindo 2”. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “hace siete años cuando comenzamos con Mariano (Cascallares) fue todo un desafío retomar la construcción de estas viviendas que estaban abandonadas y hoy, ver su alegría, el sueño cumplido, es algo que nos llena el alma”. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y la delegada Antonella Nápoli.

Both comments and pings are currently closed.