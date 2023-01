Año Nuevo: no podrá manejar en Buenos Aires el que tomó alcohol

La ley que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre al volante entrará en vigencia a partir de esta medianoche en la provincia de Buenos Aires, eliminando el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre que regía hasta hoy. En Argentina, el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años, de acuerdo a datos oficiales. Durante 2022, hubo 6162 infracciones por alcohol al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende del informe anual del Observatorio Vial de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense. De cuánto será la inhabilitación por conducir tras tomar alcohol Hasta 499 miligramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar

Entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses

Entre 1000 y 1500 miligramos de alcohol por litro de sangre

Más de 1500 miligramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses Durante el primer año de vigencia de la ley, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 499 miligramos por litro de sangre serán sancionadas únicamente con la asistencia y aprobación de cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Dónde no se puede tomar nada de alcohol antes de manejar La provincia de Buenos Aires se suma a los siguientes distritos donde ya rige la medida. Chaco

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

