Apagón 2023: el ENRE anticipó multas a Edesur por los cortes en la Ciudad y el Conurbano

Barracas, Villa Lugano, Caballito, Flores, Liniers, Mataderos y Almagro fueron algunos de los barrios porteños que quedaron a oscuras mientras en el cielo explotaban los fuegos artificiales para darle la bienvenida al nuevo año. Miles de vecinos del sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense empezaron el 2023 sin luzdebido a un impresionante apagón que afectó parte del área concesionada por la empresa Edesur, que será penalizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Barracas, Villa Lugano, Caballito, Flores, Liniers, Mataderos y Almagro fueron algunos de los barrios porteños que quedaron a oscuras mientras en el cielo explotaban los fuegos artificiales para darle la bienvenida al nuevo año. El principal apagón se registró a las 00:23 de este domingo y se debió a “un problema en la red de alta tensión”, según informó Edesur en su cuenta de Twitter. Varios videos publicados por vecinos afectados mostraron la dimensión del corte de luz que afectó a varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Como dato de color se destaca que incluso la famosa casa de Gran Hermano se vio abruptamente a oscuras por el inconveniente en el suministro eléctrico en el área concesionada por Edesur. Previo a este gran apagón, ya había varios afectados por cortes de luz en el sur del Conurbano bonaerense: según los datos del ENRE, minutos antes del cambio de año se registraban 5.353 usuarios sin suministro eléctrico, concentrados principalmente en el partido de Quilmes, donde unos 3.500 domicilios detectaban una interrupción en el Servicio de Media Tensión. Ante esta situación, el interventor del ENRE, Walter Martello, anticipó que aplicará multas a la empresa prestataria del suministro eléctrico. “Edesur dejó a cientos de miles de usuarios sin luz en el medio de los festejos de Año Nuevo. Vamos a penalizar a la empresa. Aunque sabemos que no es la solución, es una de las herramientas de las que dispone el ENRE para cumplir nuestra función de control”, señaló el funcionario nacional. Y agregó: “No hay excusa de temperaturas altas. Nuestro rol, desde el ENRE, es exigir a las empresas las explicaciones y éstas deberán demostrar cual ha sido la falla de este evento”. Martello explicó que el rol del ENRE “no es generar, transportar, ni distribuir la energía, pero sí controlar el servicio y ser inflexible ante quienes son los responsables del mismo”. Pocas horas después del apagón, las cuadrillas de Edesur lograron normalizar la situación.

