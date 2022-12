Historico: iniciaron la renovación integral de la ruta 4 atravesando cinco localidades brownianas

El Municipio de Almirante Brown informó que se puso en marcha la renovación completa de la Ruta 4 desde Donato Álvarez (en el límite con Quilmes) hasta la avenida Fragata Capitán Moyano (conexión con Lomas de Zamora) a lo largo de exactamente 13,3 kilómetros de extensión. Las obras comprenden la repavimentación integral de la autovía, la construcción de cordones cuneta en diferentes tramos y de dársenas de hormigón para colectivos, la instalación de luces con tecnología Led junto con la semaforización y la instalación de la señalización horizontal y vertical. Desde el Municipio de Almirante Brown se informó que las obras, que ya se están ejecutando en forma articulada con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, incluyen la renovación completa del Puente de Claypole que se ubica sobre la traza de la mencionada ruta provincial 4 o Monteverde. “Primero las planificamos, luego las gestionamos con la Provincia de Buenos Aires y ahora estamos concretando estas obras realmente históricas para Almirante Brown porque van a mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad en todo nuestro querido distrito”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani acotó: “Estos trabajos se suman a las obras hidráulicas, a los Pasos Bajo Nivel, a los pavimentos y a las innumerables obras que tenemos en marcha”. Los trabajos de repavimentación integral de la Ruta 4 forman parte de un megaproyecto que incluye el Viaducto de 1206 metros de largo que se está construyendo en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda Los Pinos en la localidad de Burzaco. Las obras se dividen en dos secciones. La primera se extiende a lo largo de 8,2 kilómetros desde Donato Álvarez hasta la avenida Tomás Espora e incluye la repavimentación total con la construcción de cordón cuneta y readecuación de todo el sistema hídrico para prevenir anegamientos. También está previsto avanzar con la iluminación con tecnología Led, la semaforización de la traza y la instalación de toda la señalización tanto horizontal como vertical. En esta primera sección se destaca además la construcción de dársenas de hormigón para las paradas de los colectivos, lo que brindará mayor seguridad vial y mejorará la circulación. Y finalmente está prevista la mejora integral del Puente de Claypole con una puesta en valor de su estructura vial. Mariano Cascallares indicó que se trata de obras trascendentales porque “la Ruta 4 cruza a todo nuestro distrito y es el segundo anillo vial del Conurbano Bonaerense, que se ubica entre la General Paz y la Ruta 6, por lo que estas mejoras integrales tienen un impacto regional”, destacó. La segunda sección de la repavimentación integral de la Ruta 4 irá desde Espora hasta el cruce con la avenida Fragata Capitán Moyano en el límite con Lomas de Zamora. Allí se destaca la repavimentación de los carriles centrales, también la construcción de colectoras de hormigón armado, como la instalación de señalética, luces Led y la nueva semaforización en este tramo de 5 kilómetros de extensión pasando por Burzaco y la localidad de Malvinas Argentinas. Una mención especial merece la obra que se concretará sobre Ruta 4 entre la Rotonda El Vapor y la de Los Pinos. Más allá del imponente Viaducto que ya se construye en esta última Rotonda de Burzaco, se reconstruirán los dos carriles centrales del puente que une a ambas Rotondas, y se construirán dos colectoras a los costados en forma paralela a la ruta principal. De ese modo, el tránsito urbano circulará por las colectoras de abajo (de dos carriles de circulación cada una) y el interurbano circulará a mayor velocidad por la autovía central entre ambas Rotondas. Con este megaproyecto que ya se encuentra en marcha, se concretará la readecuación de la Ruta 4 convirtiéndola en una autovía de perfil urbano con mayor seguridad vial y mejor conectividad y accesibilidad a lo largo de todo su recorrido de más de 12 kilómetros por cinco localidades de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.