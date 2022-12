Expolicías que extorsionaban a feriantes de La Salada fueron condenados

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 7 de Lomas de Zamora condenó a efectivos de la Policía Bonaerense y civiles que integraban una banda que extorsionaba a feriantes de La Salada y a comerciantes de Lanús y Avellaneda. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018. Los acusados estaban siendo juzgados por formar una asociación ilícita que se dedicaba a pedir coimas a los puesteros a cambio de protección y de permisos para poder trabajar. Además, se los acusaba de liberar la zona para permitir a bandas criminales cometer robos bajo distintas modalidades, la mayoría contra transportes de carga (piratería del asfalto). Tras varios meses de juicio, la Justicia de Lomas confirmó las condenas este lunes. Alberto Tevez, quien cumplía funciones en los operativos de seguridad de La Salada, y Carlos Gómez, exmiembro de la DDI de Lomas, fueron sentenciados a siete años de prisión. La misma pena recibieron los comisarios Carlos Lofeudo, Ubaldo Fuenzalida, Marcelo Maurino y Rodolfo Morán. En el caso de Gómez, fue condenado también por abusar sexualmente de su hijo. El fiscal Sebastián Scalera había solicitado 16 años de prisión para él tras haber comprobados los abusos mediante escuchas telefónicas, pero finalmente fueron siete. Por su parte, el TOC 7 confirmó seis años de cárcel para Cristóbal González; seis años y seis meses para Bruno Shporluk; cinco años y seis meses para Roberto Romero y José María Mattos; y cinco años para Eduardo Moya y Rubén Cañete. Todos los condenados quedaron inhabilitados para volver a trabajar como funcionarios policiales. En esta asociación ilícita también estaba involucrado el expolicía Leonardo Brandán, quien tenía una condena por tortura seguida de muerte hacia un joven. Según informaron fuentes judiciales, acordó un juicio abreviado y próximamente le fijarán la pena. CÓMO SE DESCUBRIERON LAS EXTORSIONES Todo empezó en julio de 2018, cuando un comerciante denunció que debía pagar $500 a policías para poder montar su puesto en Todo empezó en julio de 2018, cuando un comerciante denunció que debía pagar $500 a policías para poder montar su puesto en la feria La Salada Gendarmería Nacional investigó el caso y estableció que había una organización ilícita integrada por varios miembros de la fuerza bonaerense, quienes recaudaban dinero entre puesteros y comerciantes de Zona Sur, de manera diaria, semanal, mensual y semestral, con el fin de permitirles trabajar. Dentro de la banda había distintos roles y obtenían millones de pesos al mes. Por otro lado, se estableció que los acusados le cobraban dinero a bandas criminales para liberarles la zona y permitirles atacar a los transportes de cargas. Estas maniobras se habrían repetido tanto en La Salada como en la feria “El Olimpo” y en Villa Dominico. Durante el juicio, testigos aseguraron que varios feriantes no se animaban a denunciar la situación por miedo a que después les robaran o vandalizaran sus puestos por orden de los mismos policías. También se presentaron escuchas telefónicas que comprometían a los imputados. Se confirmó que uno de los involucrados era Alberto Tévez, miembro de la Policía Bonaerense con funciones en operativos de seguridad dispuestos por la Departamental de Lanús en los días en que se llevaba a cabo La Salada. En tanto, establecieron que Carlos Gómez era quien recibía el dinero recaudado en las ferias y que incluso había entregado un listado de lugares de recaudación para que sus subordinados fueran todos los meses, según informaron fuentes judiciales.

