El Frente Ciudadano Lomense realizó su tradicional encuentro de Fin de Año



Encabezado por la concejal Vilma Gonzalez en esta reunión se hizo presente el concejal Ruben Garrocho del Frente de Todos la concejal Maria Eva Limone, el concejal Osvaldo Jerez, el delegado de Villa Lamadrid Rogelio Caceres, junto al subdelegado Alberto Conca, también se hicieron presente el subscretario Fabio Arecha y los directores municipales Miguel Diaz y Armando Garcia.

En dialogó con los medios la concejal Vilma Gonzalez comentó “El peronismo es el que mira al pueblo, el peronismo es el que mira a la gente, es el que piensa en las cosas que le pasa a las personas, este salón se llenó con toda gente de Lomas de Zamora” “Por lo tanto le pido a los vecinos que no nos dejen, que nos acompañen” y agregó ” algo que nos alentó muchísimo fue el triunfo de Argentina campeón del mundo de fútbol, se siente el aire distinto en los vecinos, el ánimo del pueblo y eso nos alienta a seguir más que nunca y le decimos a los vecinos que sigan soñando, que acompañe que se acerque a las unidades básicas , a las instituciones, a los lugares donde están los compañeros, que es la forma de salir adelante” El Frente Ciudadano Lomense , espacio del lomense Juan Viñales realizó como cada año su encuentro de fin de año junto a militantes, vecinos y representantes municipales.Encabezado por la concejal Vilma Gonzalezen esta reunión se hizo presente el concejal Ruben Garrocho del Frente de Todos la concejal Maria Eva Limone, el concejal Osvaldo Jerez, el delegado de Villa Lamadrid Rogelio Caceres, junto al subdelegado Alberto Conca, también se hicieron presente el subscretario Fabio Arecha y los directores municipales Miguel Diaz y Armando Garcia.En dialogó con los medios la concejal Vilma Gonzalez comentó “El peronismo es el que mira al pueblo, el peronismo es el que mira a la gente, es el que piensa en las cosas que le pasa a las personas, este salón se llenó con toda gente de Lomas de Zamora” , “Creo que estamos viviendo una situación complicada, una situación de la cual estamos empezando a remontar de apoquito”, y aseguró el concejal “Argentina tiene dos modelos para elegir, el modelo del neoliberalismo el modelo que viene por toda la justicia social, el que viene por todos los derechos adquiridos por los trabajadores o lo que significa para nosotros el modelo nacional justicialista que tiene que ver con la justicia social, pensar en el otro, estar al lado de quien siempre lo necesita y estar siempre en el momento que ellos lo requieran” Por su parte el concejal Ruben Garrocho comentó “Agradezco a la compañera Vilma por la invitación, venimos trabajando cada uno de los barrios, esta revolución de obras que viene realizando Martin Insaurralde junto a Mariana Lesci

