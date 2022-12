El municipio recomendó evitar el uso de pirotecnia en estas fiestas navideñas

A horas de la Noche Buena y la Navidad, el Municipio de Almirante Brown lanzó una recomendación para evitar especialmente el uso de la pirotecnia sonora durante las Fiestas y reflexionó: “Más luces y menos ruidos”. En el mismo sentido también se recomendó no conducir si se ingiere alcohol previamente para evitar accidentes de tránsito durante las celebraciones navideñas y de Fin de Año. La Comuna browniana recordó que rige en nuestro distrito la prohibición de la venta de pirotecnia sonora, aquella que provoca ruidos mediante detonaciones, en defensa de los vecinos y vecinas con TEA y TGD, adultos mayores y también de los animales. Es por ello que en las últimas semanas se vienen intensificando los controles para verificar el cumplimiento de la Ordenanza N° 11.416, impulsada por el Municipio de Almirante Brown y aprobada en 2019 por el Concejo Deliberante local que actualmente se encuentra plenamente vigente. Esta importante iniciativa es celebrada y saludada desde las asociaciones sobre TEA y TGD locales, como así también por las entidades protectoras de animales, ya que se trataba de un reclamo histórico. “En estas Fiestas cuidemos especialmente a nuestros adultos mayores, a los vecinos con TEA y TGD e incluso a los animales. Celebremos en paz en familia o con amigos respetando al prójimo”, subrayó Mariano Cascallares. Mientras tanto, el intendente interino, Juan Fabiani, pidió “responsabilidad para que todos podamos pasar una Navidad y un Año Nuevo con más luces y menos ruidos”. Finalmente, desde la Comuna recordaron que se encuentra disponible el 0800-222-7696 para denunciar los puntos de venta de pirotecnia sonora o ilegal en nuestro distrito.

Both comments and pings are currently closed.