Más de 40 productos para la mesa navideña, en la lista de Precios Justos

Más de 40 productos de la canasta navideña, entre panes dulces, budines, garrapiñadas, turrones, sidras y champagne están incluidos bajo el programa Precios Justos, iniciativa que congela los precios de más de 1.900 productos de la canasta básica hasta fines de febrero, a través de acuerdos voluntarios alcanzados por el Gobierno con empresas productoras y comercializadoras. Entre otros productos que pueden ser adquiridos en supermercados y mayoristas para acompañar las cenas de Nochebuena y Año Nuevo se encuentran los budines y panes dulces.

