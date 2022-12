Alberto Fernández: “Estamos en el camino correcto”

El presidente Alberto Fernández pidió este viernes vivir la Navidad “sabiendo que estamos en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo”, al visitar junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el Hogar Juan XXIII y el Espacio de Primera Infancia (EPI) Sonrisas en la ciudad bonaerense de Baradero. “Estamos en vísperas de una nueva Navidad y tenemos que vivirla en paz, felicidad y alegría, sabiendo que estamos en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo, realizando lo que hacemos con Victoria (Tolosa Paz) y todo el Gobierno nacional, que es cuidar al que más lo necesita”, expresó el jefe de Estado según un comunicado oficial.

Both comments and pings are currently closed.