Cascallares y Fabiani entregaron reconocimientos a nuevas intituciones de bien publico brownianas

Durante un acto realizado en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron reconocimientos a 14 nuevas instituciones de bien público, entre ellos centros de jubilados, clubes, centros culturales y sociedades de fomento, que se suman a realizar un importante trabajo en los barrios del distrito. En la actividad las autoridades hicieron la entrega formal del reconocimiento que incluye también el inicio de los trámites administrativos para la elaboración del estatuto y con esto avanzar hacia su formalización efectiva. “Quiero agradecerles porque para nosotros es un orgullo la vida fomentista de Almirante Brown. Tenemos una larga historia de clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados, que son los que hacen grande a cada uno de nuestros barrios. Por eso, sepan que pueden contar con nosotros siempre”, remarcó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, agradeció a los presentes por la participación y sostuvo que “este reconocimiento es el principio de un acompañamiento que haremos juntos para que puedan trabajar en las doce localidades y contribuir para hacer grande a nuestro distrito”. Entre las nuevas instituciones de bien público reconocidas se destacan la Asociación Civil Acción Joven Brown de José Mármol; la Asociación Centro Social y Comunitario La Loma de Solano; el Centro de Jubilados Barrio La Victoria de San José; Mejor es Dar de Adrogué; Longchamps Rugby Social de Longchamps; la Unión Vecinal Santa Ana de Glew, Glew; La Quinta Sports también de Glew; el Centro Cultural Valentino de Claypole; el Centro de Jubilados El Paraíso de Claypole; el Centro Comunitario 3 de Febrero del Barrio Don Orione, Don Orione; y la Asociación Cadema (Club de Amigos de Motos Antiguas) de Burzaco; entre otras instituciones brownianas. Participaron también de la actividad el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el presidente del Instituto Municipal de la Cultura, Juan Manuel Pereira Benítez; el titular del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director de Relaciones Institucionales, Víctor Capparelli; y la coordinadora general de Adultos Mayores, Matilde Maciel, entre otras autoridades municipales.

