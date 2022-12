La imagen con más “likes” en Instagram también la ganó Messi

Con más de 60 millones de “likes”, la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo sigue siendo la publicación de Instagram con más “me gusta” de un deportista en la historia. Un récord que esa imagen ya había alcanzo este lunes, con 48 millones de likes en 24 horas. La cuenta de Twitter de la publicación deportiva B/R Football (@brfootball) publicó durante la mañana del lunes este hito que alcanzó en la red social el capitán de la selección argentina, con 399 millones de seguidores. La icónica foto también cosechó más de un millón de comentarios, como el del futbolista uruguayo Luis Suárez con un mensaje muy carinoso a su colega y amigo: “El fútbol te debia esto gordo, nunca dejaste de creer en vos y lo que sos”. Otro de los récords de la electrizante final del Mundo se la llevó en Twitter el gol de Francia, que sumó “24.400 tuits por segundo”.

