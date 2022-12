Brown homenajea a la selección con el mural “Un lugar en el Olimpo”

Pocas horas después de que la Selección Argentina de Fútbol obtuviera el Campeonato del Mundo en Qatar, el Municipio de Almirante Brown homenajeó a los jugadores y al cuerpo técnico con el mural “Un lugar en el Olimpo” en la localidad de Claypole. La obra fue realizada por los artistas TiN (tin_rocktambulo), Heber (@heb_martinez) y Joa (@joamurales) en la intersección de las calles Lobato y Nazca, en el marco del programa “Ciudad Museo a Cielo Abierto” del Instituto de las Culturas Brown con el que ya se concretaron decenas de obras artísticas que embellecen las paredes de nuestro distrito en cada uno de los barrios y localidades. En esta oportunidad el mural es en homenaje a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Argentina luego de que se consagraran campeones del mundo en Qatar sumando una tercera y gloriosa estrella a los títulos obtenidos por nuestro país en 1978 y 1986. En la obra se observa al capitán y figura del seleccionado argentino, Lionel Messi, junto a Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi envueltos en banderas celestes y blancas y con la frase “Ahora nos volvimos a ilusionar”. Esta política pública de embellecimiento urbano logró posicionar a nuestro distrito como uno de los referentes en cuanto a la cantidad y calidad de murales en la vía pública, motivo por el que en distintos rincones los vecinos y vecinas podrán encontrar homenajes y referencias que ilustran imágenes de películas de culto, series, íconos deportivos, referentes musicales, literarios, sociales y de la cultura. “Estamos muy felices por el logro histórico que significa una gran alegría para nuestro pueblo. Este es uno de los tantos reconocimientos que este equipo y cuerpo técnico se merece”, sostuvo Mariano Cascallares, quien hizo especial agradecimiento al defensor Nicolás Tagliafico, oriundo de la localidad de Rafael Calzada y “uno de los estandartes de esta selección”. A su turno, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, expreso su “enorme orgullo y alegría por este nuevo título y por la labor realizada por el equipo que llevó la bandera de nuestro país a lo más alto, haciendo realidad la felicidad del pueblo ”.

