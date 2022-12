Con Papá Noel como protagonista, se realizó la muestra de pesebres en la biblioteca municipal

Con una gran muestra de pesebres de diferentes partes del mundo, adornos navideños y la visita de Papá Noel, la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué, junto a decenas de niñas y niños, palpitó el espíritu de la Navidad que se acerca. Si bien el evento convocó a grandes y chicos, Papá Noel fue una de las principales atracciones de la jornada que se extendió de 16 a 20 horas en el edificio ubicado en La Rosa 974 de la ciudad de Adrogué. Las instalaciones de la querida institución del distrito se vieron colmadas no solo de libros sino del entusiasmo y la alegría de los más pequeños del hogar, que emocionados disfrutaron del abrazo y la fotografía junto al visitante más esperado. Además, los y las niñas armaron sus cartitas para el protagonista indiscutible de cada Navidad lo que se convirtió en un momento inolvidable. En el lugar se despertaron además otras emociones como la admiración por cada uno de los elementos y el gran trabajo exhibido en la muestra a cargo de Graciela Resio (Casa Aldea) y la vecina Gema Brizuela, quien posee una colección de más de 30 pesebres de diferentes partes del mundo. También los visitantes pudieron recorrer puestos de artesanos con adornos navideños y deleitarse con un espacio destinado a la narración de cuentos en la voz de las talleristas Nora Cerisola y Ángeles Nagy. Cabe señalar que, para ponerle color y diversión la Compañía de Teatro The RS Company, que acompañó a Papá Noel, y aportó el buzón de las cartas además de los duendes, realizó maquillaje artístico para todos los pequeños que querían divertirse de una forma diferente. “Estamos felices porque las vecinas y los vecinos de nuestro distrito siguen disfrutando de cada una de las actividades que promueve el Municipio con Juan Fabiani y todo el equipo, en esta ocasión con una gran muestra que reunió a grandes y chicos, y a toda la familia browniana”, indicó Mariano Cascallares. Acompañaron a los visitantes, la directora de la Biblioteca Graciela Vega y la coordinadora de Extensión Bibliotecaria, Anahuarqui Brizuela, además de todo el equipo de la institución.

