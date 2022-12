Firmaron el convenio para la creación del primer Parque Ambiental de Brown

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, firmó junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el convenio para la creación del primer Parque Ambiental de nuestro distrito que incluirá la incorporación de flora nativa, una compostera comunitaria, un aula sustentable, y un invernadero. Las autoridades, asimismo, entregaron maquinarias, herramientas e insumos a cooperativas e instituciones brownianas para potenciar el cuidado del ambiente y también promover la gestión de residuos orgánicos a través del compostaje. La actividad se llevó adelante en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la presencia de la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores, y el secretario de Política Ambiental y Hábitat local, Ignacio Villaronga. En este sentido, se entregaron 240 bolsones a siete cooperativas del distrito para acopiar los residuos recolectados y también maquinarias y herramientas muy importantes como balanzas, enfardadoras, autoelevadores y minipalas para potenciar las prácticas de reciclaje y la gestión de residuos. Además, se hizo entrega a instituciones de bien público de kits de compostera y luces con tecnología LED para el reemplazo de focos antiguos para avanzar en la gestión de residuos a través del compostaje y potenciar la recuperación de nutrientes para reincorporarlos al suelo. Esta práctica no solo reduce la cantidad de residuos sólidos, sino que también evita el deterioro de residuos reciclables que son la fuente de trabajo de las y los recuperadores urbanos. Las autoridades, asimismo, firmaron un convenio para la creación de un Parque Ambiental en la Granja Educativa Municipal que incluye un aula sustentable, una compostera comunitaria, incorporación de flora nativa y un invernadero. “Para nosotros es sumamente importante seguir sumando herramientas para potenciar el cuidado del ambiente y seguir nutriendo este pulmón verde que representa Almirante Brown para el Conurbano Bonaerense”, sostuvo Mariano Cascallares, quien agradeció la presencia de Daniela (Vilar) y el trabajo articulado con la cartera provincial. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “estas máquinas y herramientas entregadas a cooperativas serán muy bien utilizadas” y que “propuestas como estas potencian la conciencia ambiental y contribuyen a generar un paradigma de vida más sustentable”. De la actividad participaron también el secretario de Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Producción, Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el director de Recolección, Ignacio De Candia, y el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre, además de representantes de cooperativas e instituciones intermedias.

