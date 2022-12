Emotiva distinción a estudiantes de escuelas publicas de Longchamps

Durante un emotivo acto realizado en la Escuela Técnica N° 1 de Longchamps, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, distinguieron a estudiantes de escuelas públicas de gestión estatal de esa localidad por su trayectoria educativa y sus valores. Organizado por el Municipio de Almirante Brown, alumnas y alumnos de sexto y séptimo año de instituciones primarias, secundarias y técnicas recibieron medallas de reconocimiento, en un acto que tuvo lugar en el edificio escolar de la escuela Técnica N° 1, ubicado en la intersección de las calles Bolívar y Arias. La celebración contó con la participación del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y su par de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, la titular del Consejo Escolar del distrito, María Marta Silva y el delegado de la localidad, José María Vera, quien se encargó de dar la bienvenida a todos los presentes. Durante la jornada, Fabiani, que felicitó a los estudiantes, señaló: “Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo -en forma articulada- con el sistema educativo. Pensamos en nuestro futuro por eso queremos que sigan estudiando, ya que es la mejor forma de que nuestros sueños se cumplan”. En concordancia, Cascallares agradeció el trabajo mancomunado “ya que esta actividad tiene que ver con el esfuerzo de los estudiantes, con la familia, con los docentes, con el Municipio, y esto es lo que entendemos por comunidad”. Asimismo, agregó: “Es una alegría compartir esta celebración, y estar aquí en esta institución, porque seguimos apostando a la educación técnica en el distrito”. En este sentido, Cascallares comentó que desde el inicio de la actual gestión se duplicó la cantidad de establecimientos técnicos en Almirante Brown, y que actualmente se está trabajando para abrir la séptima institución. En tanto, se construyen dos escuelas secundarias, primarias, cuatro jardines, y en siete años de gestión suman casi 40 las escuelas nuevas. “Seguimos trabajando todos juntos porque estamos convencidos que ese es el camino, apostamos a un futuro mejor y una educación pública de mayor calidad”, concluyó. Se entregaron medallas por la trayectoria educativa y compañerismo a chicas y chicos de las siguientes escuelas: primarias Nro. 9, 21, 33, 43, 47, 60, 77, 79 y 81; Técnica N° 1, Media N° 5, y secundarias N° 16, 23, 36, 44, 45, 70, 76, 80, y la N° 64. Cabe señalar que el evento era originalmente organizado por el Rotary Club de la localidad, pero a partir del año 2016 la Delegación Municipal de Longchamps se hizo cargo de llevarla adelante. Durante la celebración, además de los estudiantes fueron homenajeadas docentes exdirectivas, entre ellas, Mercedes Domec, de la escuela Primaria Nro. 9; Norma Palomo por su labor en el área de psicología comunitaria y pedagogía social, además de la vecina Patricia Cáceres por su compromiso con la comunidad, ella fue una de las encargadas en llevar adelante dicho evento a través del Rotary Club. Participaron también del encuentro, la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión, el director General de Relaciones Educativas, Ezequiel Mars y el vicedirector de la escuela Técnica 1, Gustavo Godoy, además de miembros de la comunidad educativa y familiares de los estudiantes.

