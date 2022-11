Encontraron el cadáver de una mujer durante los rastrillajes para buscar a Eliana Pacheco

El cadáver de una mujer fue hallado este viernes por la mañana en la zona donde se realizaban los rastrillajes en busca de Eliana Pacheco, la joven de 24 años que desapareció el domingo último cuando abordó un remís para ir a una feria en la localidad platense de Olmos, informaron fuentes policiales. El hallazgo se produjo en un zanjón ubicado en las inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203, en la periferia de La Plata, cerca de donde este jueves se halló el DNI de Pacheco y donde ahora trabaja la fiscal a cargo de la causa, Virginia Bravo, y efectivos de distintas dependencias policiales. Al enterarse de la aparición de un cuerpo, familiares de Eliana se acercaron al lugar con el fin de poder reconocerla, aunque por el momento no se informó si pudieron aproximarse e identificarla. El cuerpo se encontró en el marco de la búsqueda que se reinició con dos puntos de referencia: el lugar donde vieron a Eliana por última vez y el sitio donde se encontró su DNI. Los pesquisas trabajaron en espiral y finalmente encontraron el cuerpo en un zanjón, a unos 14 metros de la calle, en una zona descampada. Este jueves, Mikki, hermana de Eliana, confirmó a Télam el hallazgo del DNI y expresó su angustia por el tiempo transcurrido sin noticias de ella. Según la denuncia radicada por sus familiares, Eliana dejó su vivienda el domingo a las 18 y una hora después no respondió a los mensajes de WhatsApp, en tanto su celular permanece apagado desde ese momento. Sus allegados expresaron que las cámaras de seguridad registraron imágenes de Eliana en los alrededores de la feria de Olmos. Las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, lugar donde la antena de telefonía celular registró por última vez la conexión del teléfono celular de la joven, un predio de difícil acceso por las malezas y tupida vegetación. Otro grupo de policías, en tanto, rastrilló la zona de 203 entre 38 y 39, donde fue finalmente encontrado el cuerpo. El jueves circuló el audio de un llamado de siete minutos que recibió una de las hermanas de Eliana. “Tu hermana está de caravana con nosotros, ni la busques”, dice la voz de una mujer en el mensaje al que tuvo acceso Télam. El audio, que está siendo peritado por los investigadores, lo envió una joven que dijo llamarse “Yamila”, quien aseguró que la mujer buscada “es amiga” y reiteró que Eliana estaba en ese sitio “con unos amigos”, en Olmos. Tras ese llamado, la Policía realizó un allanamiento en el barrio La Favela, pero no encontró ningún rastro de la joven. En tanto la pareja de Pacheco, Maximiliano Videla, que está preso en la Unidad Penitenciaria 26, de Olmos, publicó en redes sociales mensajes expresando confianza de encontrarla con vida. “Amor, perdón si a veces te trato mal, si a veces quiero tirar todo a la basura”. Y agregó: “Donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo”.

