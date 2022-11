El municipio realiza operativos preventivos para cuidar a los estudiantes en las fiestas de egresados

El Municipio de Almirante Brown lleva adelante operativos preventivos integrales para cuidar a los jóvenes que participan de las fiestas de egresados del secundario en diferentes puntos del distrito. Con el objetivo de generar un marco de seguridad para que los y las egresadas puedan divertirse, la Comuna pone a disposición un operativo multiagencial desde el inicio hasta el final de la fiesta con personal de distintas áreas como Inspección General, Salud (con el 107 AB), Defensa Civil y Tránsito, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. En este sentido, además del seguimiento puntual de cada fiesta se coordina con las escuelas y con las comunidades educativas la realización de charlas de promoción de la salud en las que se hace eje sobre la prevención de las adicciones y del consumo de alcohol. Por tal motivo, durante los procedimientos, personal municipal instala una carpa sanitaria con puestos de hidratación en la puerta de los boliches habilitados con médicos, enfermeros y también ambulancias, quienes en una tarea articulada con los padres realizan chequeos de salud a los ingresantes y controles de alcoholemia a consideración de profesional de la salud. Además, se verifica que no se viole la prohibición de venta de alcohol en las fiestas y se controlan todas las instalaciones antes de abrir las puertas, corroborando las salidas de emergencia, las luces, la capacidad y todo el sistema de seguridad del lugar. Personal de tránsito, en tanto, efectúa controles para el ordenamiento vehicular en la llegada y retirada de los estudiantes de los locales habilitados para tales fines. “Con estos operativos conjuntos trabajamos para resguardar la seguridad y la salud de los estudiantes que asistan a las fiestas, principalmente por la vulnerabilidad a la que están expuestos en su calidad de menores de edad”, subrayó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, sostuvo que “el principal objetivo es que los chicos y chicas se sientan acompañados y puedan disfrutar de su fiesta de egresados en un ambiente seguro”.

