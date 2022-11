Vuelve el Festival “Brown a Cielo Abierto” a Rafael Calzada

Este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre vuelve el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” (BACA) a la localidad de Rafael Calzada. El Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo diversas iniciativas para el deleite y recreación de toda la familia. En esta ocasión, arriba al parque de la estación de Calzada (Güemes y Arias) una nueva jornada repleta de las más variadas ofertas gastronómicas con los Brown Trucks, además de actividades de esparcimiento. Las jornadas se realizarán el viernes a partir de las 17 horas y el sábado y domingo desde las 12. “Invitamos a las familias brownianas a participar de las diversas actividades de esparcimiento que impulsa el Municipio”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que destacó la variedad de actividades y oferta gastronómica que ofrece “Brown a Cielo Abierto”. En tanto, el intendente interino, Juan Fabiani, renovó el compromiso de seguir descentralizando estas iniciativas con el objetivo de llegar a los diversos barrios y las localidades del distrito. La jornada se suspende por lluvia.

