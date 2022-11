Sergio Massa: “Vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal”

El ministro de Economía, Sergio Massa, disertó este jueves ante la mirada atenta de 150 empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). “Vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que nos habíamos propuesto”, dijo en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y destacó que se tomaron “decisiones vinculadas con la acumulación de reservas” así como “planteamos un régimen de promoción de importaciones“. Hotel Alvear y saludó mesa por mesa. Pese a ser un almuerzo, el funcionario decidió tomar solamente un café. En un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Massa afirmó además que el sector energético se perfila para estar en “2025-2026 como ganador en términos de balanza comercial de entre u$s12 y 15 mil millones”. El ministro de Economía llegó aly saludó mesa por mesa. Pese a ser un almuerzo, el funcionario decidió tomar solamente un café. En un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Massa afirmó además que el sector energético se perfila para estar en En esa misma línea, el ministro de Economía destacó que la Argentina “cerrará en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa, sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional con emisión del Banco Central”. “Soy de los que creen en los caminos que se recorren de manera metódica y venciendo dificultades, no creo en la magia, uno lee a veces recetas escritas en Power Point que cuando las traslada a la sociedad son medidas que tiran siete millones de personas más a la pobreza“, sostuvo Massa. Por otro lado, el funcionario adelantó que en las próximas dos semanas se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, al que calificó como “muy importante” y que permitirá “agrandar la base tributaria”. Apuntó a que quienes evaden “se formalicen, se blanquee, traigan sus dólares a la Argentina y ayuden a construir valor para el futuro de la Argentina” porque, “cuando evaden algunos impuestos, crece la carga tributaria sobre aquellos que cumplen“.

Both comments and pings are currently closed.