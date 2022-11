Murió Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció a los 93 años, informaron a Télam fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos. Bonafini había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos. La semana previa a esa internación, la dirigente -que fue una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo- había encabezado la marcha que realiza todos los jueves, y en esa ocasión habían invitado a estudiantes secundarios para que expusieran sobre las tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires. El día anterior a esa activdidad, el miércoles 5 de octubre, Bonafini había asistido al Centro Cultural Kirchner (CCK) para presenciar la inauguración de la muestra fotográfica que expuso en imágenes su biografía, titulada “Hebe de Bonafini, una madre rev/belada”. En la presentación, se refirió a su historia y a la de su familia, y agradeció al ver las fotos que captaban momentos de su vida y las de sus hijos Jorge Omar y Raúl Alfredo, secuestrados y desaparecidos por la dictadura cívico militar.



“Me olvidé de quién era el día en que ellos desaparecieron, nunca pensé más en mí”, dijo Bonafini en ese evento del CCK.

