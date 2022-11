Se vendieron más de 155 mil pasajes en tren a Mar del Plata en las primeras 12 horas

Más de 155 mil pasajes se expidieron durante las primeras 12 horas de venta de boletos a Mar del Plata y Divisadero (Pinamar), en una jornada en la que se registraron largas filas, particularmente en la estación Constitución y donde las boleterías seguirán abiertas durante toda la noche, informaron a Télam fuentes de Trenes Argentinos. La venta de pasajes se inició a las 6 tanto en más de 24 boleterías habilitadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 43 en el resto del país. Tal como sucedió días atrás con los pasajes a Córdoba, Tucumán y Rosario, desde días antes la gente se congregó, sobre todo en Constitución, pasando la noche en el lugar a la espera de la habilitación de la venta. Hasta las 18, se habían vendido 155.253 pasajes a Mar del Plata y 17.550 a Divisadero (Pinamar), en tanto que los pasajes se seguirán vendiendo durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y hay 435 mil disponibles para Mar del Plata y 51 mil para el tramo General Guido-Divisadero de Pinamar. Los servicios Hasta el 18 de diciembre habrá 2 trenes diarios entre Buenos Aires y Mar del Plata, más un refuerzo de ida los días viernes y regreso los lunes. Partiendo desde Constitución a las 6:22, con paradas en Dolores y General Guido para la combinación a Pinamar; a las 9:35 (parando en las 12 intermedias) y a las 17:10 viernes (directo). Foto: archivo. En tanto desde Mar del Plata parten a las 11:06 (parando en las 12 intermedias); a las 14:12, con paradas en Dolores y General Guido para la combinación desde Pinamar; y a la 1:21 del lunes (directo). Pero desde el 19 de diciembre, serán tres los trenes diarios, a los que se sumará un refuerzo los viernes, sábados y domingos. Desde Constitución estarán partiendo a las 6:22 (paradas en Dolores y General Guido para la combinación a Pinamar; a las 17:10 (parando en las 12 intermedias); a las 23:30 (directo) y a las 11:30 viernes, sábados y domingos (directo). Foto: archivo. Desde Mar del Plata los horarios son: 1:22 (directo); 6:03 (parando en las 12 intermedias); 14:02 (paradas en Dolores y General Guido para la combinación desde Pinamar; y 20:00 viernes, sábados y domingos (directo) El precio de los pasajes en tren Los boletos cuestan 920 pesos en primera y 1.110 pesos en pulman y los usuarios deberán tener en cuenta que a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Para ello, tendrán que ingresar a la web de Trenes Argentinos y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje. Una vez allí se deberá colocar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket y tras este trámite, por correo electrónico llegará el boleto para viajar. En caso de no poder viajar, ese lugar será puesto a la venta, recordó la empresa. Los puntos de venta y los horarios Trenes Argentinos habilitó más de 30 estaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia que se iniciará este domingo. Los lugares informados y los horarios de atención en las cuatro cabeceras, son: Constitución (todos los días de 5 a 21), Once (lunes a viernes de 7 a 19:30), Retiro Mitre (todos los días de 7 a 22), Retiro San Martín (todos los días de 5 a 12 y de 13 a 20). En la línea Roca se pueden comprar en Temperley (lunes a viernes de 6 a 12 y de 13 a 19:30), Alejandro Korn (lunes a viernes de 7 a 12 y de 13 a 18) y La Plata (lunes a viernes 7 a 12 y de 13 a 18); mientras que en el Sarmiento está habilitada la boletería de Haedo (lunes a viernes de 5 a 21). En el Mitre, estación Urquiza (lunes a viernes de 6 a 20 sólo efectivo) y Tigre (lunes a viernes hábiles de 6 a 20 sólo efectivo); en tanto en el San Martín, se pueden adquirir en San Miguel (lunes a sábados de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20), José C. Paz (todos los días de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20) y Pilar (lunes a viernes de 8 a 13 y de 13:30 a 19) y en el Belgrano Sur, en la estación Tapiales (lunes a sábados de 9 a 17 sólo venta de pasajes). En el resto del país hay habilitadas boleterías en Alta Córdoba, Azul, Bahía Blanca. Bragado. Brandsen, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Córdoba, Coronel Suárez, Cosquín, Divisadero de Pinamar, Dolores, General Guido, General La Madrid, General Pirán, Junín, La Banda, Las Armas y Las Flores. También en Lezama, Madariaga, Maipú, Mar del Plata, Monte, Olavarría, Pigüé, Rodríguez del Busto, Rosario Norte, Rosario Sur, Rufino, Saavedra (Roca), San Nicolás, San Pedro, Sevigné, Sierra de la Ventana, Tornquist, Tucumán, Valle Hermoso, Vidal, Villa María y Vivoratá. Durante la temporada se ofrecerán 791.748 plazas, de las cuales, a Mar del Plata serán 435.000; para Rosario, 97.000; a Junín, 88.000; a Divisadero de Pinamar, 51.000; a Bragado, 46.000; a Córdoba y a Tucumán, 24.000; a Justo Daract, 13.000 y a Pehuajó 10.000.

