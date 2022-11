Finalizan dos obras de cloacas que beneficiarán a más de 13 mil vecinos de Brown

El Municipio de Almirante Brown, en coordinación con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), se encuentra en el tramo final de dos importantes obras cloacales en la zona centro de la localidad de Burzaco que beneficiarán directamente a más de 13.000 vecinas y vecinos. Se trata de la “Estación de Bombeo Adrogué Sur I”, que registra un 90 por ciento de avance, y la “Red Secundaria Cloacal–Adrogué Sur I”, recientemente finalizada, las cuales mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven entre las calles San Martín, Hipólito Yrigoyen, Alsina y Alcorta (lado Oeste) y Azopardo, Espora, Ricardo Rojas, Pellegrini y las vías del ferrocarril (lado Este). En este sentido, la nueva Estación de Bombeo que está en el tramo final de la obra, beneficiará a 7.100 personas y está ubicada en el parque de la Estación Ferroviaria, en Roca casi 9 de Julio, a metros de la nueva Delegación. La misma tiene 10 metros de profundidad por 3 metros de diámetro y su función será recolectar los desechos cloacales parea luego impulsarlos hasta una planta depuradora. Además, cuenta con un sistema de bombas sumergibles y un moderno equipamiento mecánico y eléctrico automatizado. Además, ya finalizaron los trabajos en la obra “Red Secundaria Cloacal – Burzaco Sur” en el barrio Corimayo, la cual será puesta en funcionamiento próximamente. En este caso se colocaron 27.821 metros lineales de red y se hicieron 1.810 conexiones domiciliarias, las cuales repercutirán en una mejora directa para 5.910 personas. “Estas dos obras cloacales realizadas en un trabajo mancomunado con AySA son muy importantes y cambiarán por completo la vida de nuestros vecinos y vecinas de Burzaco”, apuntó Mariano Cascallares, al tiempo que subrayó la decisión de “seguir trabajando para tener el Almirante Brown que merecemos”. Cascallares destacó especialmente el trabajo articulado con Malena Galmarini y con la empresa Aysa que permite continuar avanzando con estas obras estructurales “que le mejoran de verdad la calidad de vida a nuestra gente”. En tanto que el intendente interino Juan Fabiani subrayó el “enorme trabajo articulado con el Gobierno Nacional y con AySA, quienes hacen posible obras históricas que eran realmente esperadas por nuestra comunidad”.

