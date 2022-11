Brown celebra el Día de la Soberania y la Tradición con desfile patrio en Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown informa que, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional -que evoca a la batalla de la Vuelta de Obligado-, este domingo 20 de noviembre se llevará adelante un desfile Patrio Tradicionalista en la Plaza Eva Perón de la localidad de Ministro Rivadavia. También en reconocimiento a la identidad y costumbres de la Argentina, en la oportunidad se celebrará el mes de la tradición. El desfile, que arrancará a las 10 de la mañana en la intersección de las calles Vucetich y Muesca, reunirá a diversos centros tradicionalistas del distrito (más de 350 personas) que, una vez más, participarán de un evento Patrio, desfilando carruajes y caballos, una verdadera fiesta popular, promovida por la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani. “Invitamos a las y los vecinos del distrito a compartir una jornada de encuentro y homenaje a quienes forjaron nuestra historia en defensa de los derechos de los pueblos, con el fin de proyectar una Argentina más justa y soberana”, indicó Mariano Cascallares. Cabe señalar que previo al desfile se realizará la colocación de una ofrenda floral al pie del busto que recuerda la figura del Brig. Juan Manuel de Rosas, situado en República Argentina y 25 de Mayo. Más tarde, a las 12.30 horas se realizará un agasajo a las agrupaciones tradicionalistas de Almirante Brown en el Camping del Sindicato Municipal “Los Pinitos”, ubicado en 25 de Mayo 975, también en Ministro Rivadavia. Además de guitarreada, amenizará la celebración la intérprete folclórica, Betina Hee de Aura Pampa.

