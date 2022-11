Capacitan en Brown a trabajadores de plantas depuradoras de aguas residuales

En el marco de las acciones que se promueven en el distrito para cuidar y mejorar la calidad del ambiente, el Municipio Almirante Brown y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) llevaron adelante una innovadora capacitación destinada a operadores de plantas de tratamiento de efluentes líquidos que funcionan en las industrias. Participaron no solo trabajadores brownianos sino de comunas vecinas. El curso que se desarrolló durante un mes y medio en la sede de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) de Burzaco- donde también se entregaron las certificaciones correspondientes- contó con la participación de 45 trabajadores de los cuales 22 corresponden a empresas locales. Fueron parte también, operadores de industrias de Esteban Echeverría, Presidente Perón y Florencio Varela. El mismo estuvo destinado a reforzar las capacidades del personal de las empresas, con la intención de que entiendan la importancia de su labor ya que de ella depende la calidad de las aguas de un arroyo o bien del conducto que está más cercano y recibe las descargas. “Fue una experiencia innovadora y un paso muy importante en la política de tratar de producir con el ambiente y no a costa de este, con una responsabilidad sobre los efluentes líquidos que se liberan, y el objetivo de mejorar los estándares de la calidad ambiental”, señaló al respecto Mariano Cascallares, que además agradeció el compromiso de los trabajadores y trabajadoras que aceptaron el desafió de abrirse camino al conocimiento “en beneficio de la comunidad no solo de Brown sino de la cuenca”. En tanto desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, indicaron que es la primera vez que dicha capacitación se realiza en Brown y lo es también para ACUMAR, de hecho, funcionó como un programa piloto, para después replicarlos en otros lugares. El curso teórico-práctico incluyó contenidos específicos que hacen a una planta depuradora de efluentes líquidos, que varían si se trata de una empresa metalúrgica o un frigorífico, donde se analizan metales o materias orgánicas, aunque siempre hay parámetros de referencia como el PH, la temperatura y la conductividad del agua. Además, se visitó una planta de tratamiento real donde se utilizó todo el instrumental de la empresa y se hicieron pruebas- se utilizaron reactivos- además mediciones, con el objetivo de replicar los conocimientos en el lugar de trabajo. Cabe señalar que no todas las empresas tienen efluentes líquidos, sin embargo, las que fueron parte de la capacitación, a través de sus trabajadores, debían contar con una planta de tratamiento dentro de sus instalaciones, con un proceso industrial que tuviera como resultado aguas residuales. La propuesta promovida por el Municipio –a través de las secretarias de Política Ambiental y Hábitat y de Producción, Empleo y Formación Profesional- y ACUMAR, que dispuso de un especialista en plantas de tratamiento para dictar el curso, contó además con la colaboración del SIPAB. Es para destacar que los participantes de la capacitación recibieron su certificado correspondiente durante un acto desarrollado en la sede la Comisión Mixta, que contó con la presencia, entre otros, por Acumar, el Director General Ambiental, Bruno de Alto, y la coordinadora de Vinculación, Lucia Reynoso; además el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, su par de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, y el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental, Mariano Ragonese.

