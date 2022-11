Historico: habilitaron la circulacion en el nuevo Paso Najo Nivel de San Martin

El Municipio de Almirante Brown informó que este jueves 17 de noviembre pasado el mediodía se habilitó la circulación vehicular del nuevo paso bajo nivel de la avenida San Martín, que permitirá la conexión este y oeste en el distrito entre las localidades de Burzaco y Adrogué. “En una jornada histórica para nuestro distrito, se liberó el tránsito para los 25 mil vehículos que circularán a diario por este nuevo Paso Bajo Nivel que construimos gracias al trabajo articulado del Municipio con el Ministerio de Transporte y con Trenes Argentinos Infraestructura”, aseguró Mariano Cascallares, quien agregó: “Ahora vamos a seguir trabajando muy fuerte para completar en la parte superior las calles colectoras y de convivencia, y la construcción de los pasos peatonales para nuestros vecinos”. En efecto, esta histórica obra continuará en las próximas semanas con los trabajos accesorios en la zona superior del paso bajo nivel con las calles colectoras y los cruces peatonales. El paso bajo nivel cuenta con una doble calzada circulación este-oeste, con una dársena separadora central y está conformado por dos puentes ferroviarios y dos puentes vehiculares. El cruce tiene una altura de 5.10 metros, pensada para que pueda ser utilizado por vehículos de todos los gálibos del Mercosur, y un ancho de 13.60 metros, compuesto por dos carriles de ida y vuelta. Además, cuenta con calles de convivencia, luminarias con tecnología LED, rampas de acceso peatonal, barandas de seguridad, nuevas veredas, parquización y un profundo trabajo hidráulico mediante la creación de un pozo de bombeo. “Estamos muy contentos porque en articulación con el Gobierno Nacional habilitamos la circulación vehicular del histórico paso bajo nivel de la avenida San Martín, luego de un intenso y constante trabajo. Esta obra cambiará por completo la realidad en la circulación este-oeste de nuestro distrito”, añadió Mariano Cascallares. En esa línea se expresó también el intendente interino Juan Fabiani, quien subrayó su “gran alegría por otro sueño cumplido”, al tiempo que explicó que “en las próximas semanas se trabajará con las obras accesorias en la parte superior del paso bajo nivel con la creación de las calles colectoras”. Desde el Municipio de Almirante Brown remarcaron que en simultáneo se llevan adelante también las obras de los nuevos pasos bajo nivel en la calle Diehl, de Longchamps, y Presidente Perón, en Rafael Calzada, además de Viaducto de Ruta N° 4, ubicado en la llamada rotonda Los Pinos. Reordenamiento de tránsito Con la habitación del paso bajo nivel, el Municipio de Almirante Brown dispuso una serie de cambios y restricciones en la circulación para potenciar la transitabilidad y circulación en la zona. En este sentido, se restringió el giro a la izquierda desde la avenida Espora hacia la avenida San Martín (en dirección a Rafael Calzada) y también el giro hacia la izquierda desde la avenida San Martín hacia Espora (en dirección a Burzaco). De esta manera, quienes circulen por Espora y quieran girar a la izquierda con dirección a Rafael Calzada deberán girar con anterioridad en la Plaza Rosales hasta Castelli y ahí tomar la avenida San Martín, o bien ir por Espora hasta Jorge, tomar Castelli y salir a San Martín. Asimismo, quienes vengan por San Martín y quieran girar con destino a Burzaco, deberán tomar la calle Angonelli, luego Presidente Perón y salir hacia la avenida Espora. Cómo siguen las obras accesorias Con el paso bajo nivel habilitado, las obras se concentrarán en la parte superior del paso bajo nivel con la conformación de las calles colectoras y de convivencia para los vecinos y vecinas frentistas y también la construcción de los pasos peatonales. Para eso, se quitará el paso nivel provisorio que fue creado a metros del bajo nivel y en su lugar se construirán las rampas de acceso para el cruce peatonal. Finalmente, también se realizarán trabajos de parquización y el soterramiento de los cables de todos los servicios, al igual que lo realizado en la calle Esteban Adrogué, con el objetivo de eliminar la contaminación visual por el cableado aéreo

