Cristina Kirchner: “Es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en que es “insostenible la continuidad de la jueza (María Eugenia) Capuchetti al frente de la investigación” que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1° de septiembre, y presentó en un video “las nuevas y muy graves irregularidades” de la funcionaria judicial en torno a la causa. “En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde publicó un video que recorre, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, detalles de la recusación que Fernández de Kirchner presentó contra la magistrada.

