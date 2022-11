Katopodis, Cascallares y Fabiani inauguraron la nueva Agencia de Seguridad Vial de Brown

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriela Katopodis, junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani inauguraron el nuevo edificio donde desde hoy funcionan la Agencia de Seguridad Vial (Tránsito); los Juzgados 3 y 4 de los Tribunales de Faltas y la oficina de Defensa del Consumidor brindando más y mejores servicios a los vecinos de Almirante Brown. El flamante edificio, construido por el Municipio browniano, está ubicado en la calle Junín Sur N° 1246, entre Hernando de Lerma y Olavarría, en el mismo predio donde está emplazado el Centro de Operaciones Municipal (COM), a metros de la rotonda “Los Pinos” de Burzaco y de la Ruta 4. Allí se trasladaron desde este lunes 14 de noviembre los servicios que hasta el momento se brindaban en Rosales N° 1312 (en Adrogué), entre ellos todo lo vinculado a la Agencia de Seguridad Vial, incluyendo la realización y retiro de licencias de conducir, las pruebas prácticas de manejo, los trámites de los Tribunales de Faltas y también de la Oficina de Defensa al Consumidor. Vale aclarar que, en lo referido a la Justicia de Faltas, los Juzgados 1 y 2 continúan funcionando en Rosales (Adrogué), mientras que los Juzgados 3 y 4 (de Tránsito) funcionan desde hoy en el nuevo edificio de la calle Junín Sur N° 1246. “Estamos muy contentos de anunciar que luego de mucho trabajo a partir de hoy lunes podremos recibir a nuestros vecinos y vecinas en el nuevo edificio de la Agencia de Seguridad Vial, el Tribunal de Faltas y la oficina de Defensa al Consumidor, el cual fue construido para atender mejor a nuestra gente”, sostuvo Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, remarcó que en el nuevo espacio la comunidad podrá hacer “distintos trámites como gestionar y retirar las licencias de conducir y realizar las evaluaciones prácticas, teóricas y médicas, entre muchos otros más”. AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL La Dirección General de Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial ya funcionan principalmente en planta baja, en un espacio de 750 metros cuadrados cubiertos, el cual cuenta también con un playón de maniobras externo donde se realizarán los exámenes prácticos de conducción. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y de 13 a 19. Los sábados, en tanto, funcionará de 8 a 16 horas. En este sentido, el nuevo edificio cuenta con un espacio para la pre-atención, informes y turnos, un sector de espera, mostradores y recepción, habitáculos para la toma de fotos y firma con sector administrativo para las licencias. También posee consultorios médicos, espacios para exámenes teóricos, sala de cursos, oficinas administrativas, archivos, zona de cajas y Bapro, entrega de registros de conducir, oficinas de atención de Transporte y núcleos sanitarios. Cabe destacar que en dicho edificio funcionará un Observatorio Vial para todo el distrito y un espacio destinado a concientizar a las instituciones educativas sobre la importancia de la seguridad vial y las normas de tránsito. TRIBUNAL DE FALTAS Por otra parte, los Juzgados 3 y 4 del Tribunal de Faltas están ubicados en la zona de entrepiso del mismo edificio, en un espacio de 415 metros cuadrados cubiertos. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 18 horas y el flamante espacio cuenta con oficinas de atención al público, administrativas y de directivos, además de oficinas para jueces, salas de audiencias y de inspectores. DEFENSA AL CONSUMIDOR Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown especificaron que los trámites vinculados a la oficina de Defensa al Consumidor se podrán realizar de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Allí los vecinos y vecinas podrán efectuar distintos trámites a través del asesoramiento de un equipo de profesionales especializados en derechos del consumidor en un espacio propicio para buscar soluciones. Allí se podrán realizar denuncias vinculadas a abusos e irregularidades en la prestación de diversos servicios y también realizar trámites para mantener, por ejemplo, los subsidios a la luz y el gas entre muchas otras iniciativas.

