El Presidente tiene una gastritis pero retomará actividad con la bilateral con Xi

El presidente Alberto Fernández, quien sufrió un episodio de hipotensión y mareos previo al inicio de la la Cumbre del G20 en Bali, Indonesia, presenta una gastritis erosiva con signos de sangrado, pero recibió tratamiento médico adecuado, se encuentra en buen estado de salud y mantendrá la reunión bilateral prevista para este matrtes con su par chino, Xi Jinping, se informó oficialmente.

El parte médico de Alberto Fernández El nuevo parte emitido por la Unidad Médica Presidencial a las 15.26 hora local (4.26 de la Argentina) señala que “en el día de la fecha el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Ángel Fernández fue evaluado medicamente, se diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades con control médico”. “Este equipo mantendrá informada a la opinión pública de la evolución médica del Señor Presidente de la Nación”, completa el informe firmado por el médico Federico Saavedra. Fernández tuvo “un episodio complicado” porque “sangró mucho y eso le provocó la descompensación”, según explicaron fuentes de Presidencia. El mandatario fue trasladado al Sanglah General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, y en ese centro asistencial le hicieron estudios y le aplicaron suero, añadieron los voceros a los periodistas que cubren la gira presidencial. Desde Presidencia confirmaron la realización de la reunión bilateral entre Fernández y Xi Jinping, entre las 17.30 y 17.50, hora local (entre las 6.30 y 6.50 de la Argentina). A las 11.16 de Indonesia (las 0.16 de la Argentina), un primer parte médico indicaba que Fernández presentó “un episodio de hipotensión y mareos” y “por tal motivo se decidió realizar los estudios de diagnóstico de rigor a fin de preservar su salud y evitar complicaciones”. Debido al cuadro de salud del Presidente, el canciller Santiago Cafiero lo reemplazó en el primer panel de apertura de la cumbre de líderes sobre “Seguridad alimentaria y energética” como también en el almuerzo de bienvenida.

Both comments and pings are currently closed.