Adelante Buenos Aires conducido por Cinalli ganó las elecciones de la UCR de Brown

La elección de autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical de Almirante Brown culminó esta noche con una clara victoria de la coalición liderada por Adelante Buenos Aires, el espacio alineado con Maximiliano Abad, al que se sumaron otros sectores. Integrado por esos sectores a los que se sumó el possismo que volvió de su excursión con Diego Santilli en las PASO de 2021, este conglemerado impulsó la candidatura de la dirigente de San José, Mariela Cinalli, quien volverá a estar al frente del radicalismo al que condujo entre 2018 y 2020.

