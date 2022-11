El municipio reconoció a una pizzería de Almirante Brown que figura entre las mejores del mundo

El Municipio de Almirante Brown le entregó un reconocimiento a la pizzería “Ti Amo”, un negocio gastronómico de Adrogué que comenzó en 2019 como un emprendimiento familiar destinado a agasajar a amigos y personas más cercanos, y terminó convirtiéndose en la mejor pizzería argentina e ingresó en el grupo de las mejores 50 pizzerías del mundo. El reconocimiento tuvo lugar en la Casa Municipal donde el intendente interino Juan Fabiani, hizo entrega a Susana y Victoria de la ordenanza por la cual se declara de interés municipal a la iniciativa de “Ti Amo”. “Es un orgullo para nosotros poder contar con un local con tamaño reconocimiento internacional”, dijo Fabiani luego del encuentro con Victoria y Susana, quienes reseñaran su breve experiencia pero jalonada por el éxito. “Aquello que comenzó casi como un hobby, ahora se ha convertido en un local que tiene cada vez mayor clientela, con visitantes de distintas partes del mundo, y también de clientes que viajan desde el interior de nuestro país, señaló Victoria. Por su parte Mariano Cascallares felicitó a las impulsoras de este emprendimiento browniano y aseguró que “como equipo municipal estamos junto a la producción y al comercio local sumando herramientas para su desarrollo y crecimiento”. “Ti Amo”, ubicada en diagonal Toll 1420, resultó elegida por la guía internacional “50 Top Pizza”, siendo el único establecimiento argentino ubicado en dicho ranking. También como la mejor de Latinoamérica, imponiéndose por sobre tres locales brasileños. En 2019, “Ti amo” abrió sus puertas en el patio de su casa familiar de los Santoro. La calidad de sus productos, hizo que por “boca a boca” fuera incrementando su clientela, en un primer momento dirigida a parientes, amigos, conocidos y vecinos. Durante la pandemia supieron adaptarse a la venta de pizzas envasadas al vacío para llevar y ,con la vuelta a la “presencialidad”, explicaron Victoria y Susana, retomaron a pleno las actividades gastronómicas. El local expende gran variedad de pizzas, con especialidad en la napolitana. Ha sumado tragos y postres, entre ellos tiramisú. Desde que fuera distinguido como uno de los mejores del orbe, ha incrementado notoriamente su clientela. “Ti Amo”, atiende de miércoles a domingo y la demanda de los visitantes por sus productos ha hecho que se deba hacer reserva previa de mesa. El reconocimiento de ser una de las mejores 50 pizzerías a nivel mundial, le fue entregado en el Palacio Real de Nápoles, Italia. El intendente interino Fabiani, a su vez, les entregó el reconocimiento municipal browniano. Lo hizo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y la delegada municipal en Adrogué, María José Zandonadi. Durante el encuentro en la Casa Municipal, Sassone indicó que “Ti amo” será incluida dentro de los recorridos turísticos de Almirante Brown. Fabiani y Jawtuschenko indicaron que habían conocido de las bondades de los productos de “Ti amo”, antes de la pandemia, pero que al igual que sus dueñas, tampoco imaginaron que en poco tiempo, tuvieran semejante reconocimiento internacional.

