Cascallares y Fabiani participaron de la inauguración del nuevo servicio de hemoterapia del Hospital Lucio Melendez

En una emotiva ceremonia para el personal de Salud, particularmente las trabajadoras y trabajadores del sector, se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones del “Servicio de Hemoterapia” del Hospital Zonal General de Agudos Lucio Meléndez, de Adrogué. El acto contó con la presencia de Mariano Cascallares y del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, así como también otros funcionarios. Las flamantes instalaciones llevan el nombre de la “Dra. Nora Etchenique”, ex jefa de dicho servicio y una querida profesional que durante muchos años sirvió de la mejor manera a la atención sanitaria de la comunidad. Las renovadas instalaciones cuentan ahora con mayor espacio y funcionalidad para una labor que es fundamental para el nosocomio, como es el Servicio de Hemoterapia. La directora ejecutiva del Meléndez, la doctora Hilda Granotti, dio la bienvenida a Mariano Cascallares, a Juan Fabiani, así como al secretario de Salud del municipio, Walter Gómez. Granotti destacó que con el nuevo servicio se cumplía un viejo anhelo del personal del sector, que desde hace mucho tiempo venía pidiendo por la modernización del área, y que debía realizar su labor soportando las goteras e inundaciones los días lluvia. La doctora Silvina Otero, titular del ahora remodelado Servicio de Hematología, agradeció a las autoridades provinciales y municipales por la concreción de las obras, que “para nuestro personal es una importante reivindicación y valorización de su importante trabajo”. Otero explicó que para la concreción de los anhelados trabajos debieron prepararse y mudarse provisoriamente de lugar, pero sin por ello de trabajar permanentemente para abastecer las necesidades de las distintas áreas del establecimiento.

