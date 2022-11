Alberto Fernández llega a Francia para participar del Foro de París sobre la Paz

El presidente Alberto Fernández arribará esta mañana a Francia, donde participará del Foro de París por la Paz. La llegada del mandatario y su comitiva a la capital francesa se prevé a la 8.30. El Presidente viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; y la embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Marcela Losardo. Por su parte, el canciller Santiago Cafiero y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, irán a París desde Riad, donde participaron de la VII Reunión de la Comisión Mixta Argentina-Arabia Saudita. En tanto, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, llegará desde Washington. La primera actividad de Fernández en París será la reunión bilateral que mantendrá con su par francés, Emmanuel Macron. Será entre las 17.45 y 18.30, hora local (de 13.45 a 14.30 de la Argentina). A las 18.30 (14.30 de la Argentina) Fernández participará del lanzamiento del Laboratorio de Protección Infantil de la Coalición para defender los derechos de los niños en el entorno digital. El viernes a las 11 (7 en Argentina), el jefe de Estado asistirá a la ceremonia del 104º Aniversario del Armisticio del 11 de noviembre de 1918, fecha conocida como “conmemoración de la victoria y la paz, homenaje a todos los muertos por Francia”. Luego Fernández intervendrá en el 5° Foro de París por la Paz en su calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Invitado por Macron, hará un llamamiento de paz y encontrar soluciones a las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania a través de un multilateralismo renovado y solidario. El jefe de Estado argentino disertará el viernes en el panel “Universalismo frente a la guerra”, que se desarrollará entre las 16 y 17.30, hora local (de 12 a 13.30 en la Argentina). También este jueves pero a las 18 de París (14 en Argentina), Fernández irá al Encuentro sobre Venezuela, con la participación también de Macron y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y a las 21 (17 en la Argentina) asistirá a la cena ofrecida por el presidente anfitrión. El sábado, a las 11.30, hora local (7.30 en la Argentina), Fernández mantendrá un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Una vez concluida esta etapa, la comitiva se trasladará a Bali, Indonesia, para participar de la 17° Cumbre del G-20.

