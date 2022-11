Quién puede ser el reemplazante de Lo Celso en la Selección Argentina

Giovani Lo Celso, una de las figuras de la Selección Argentina, deberá ser operado de la lesión muscular que sufrió en la parte posterior de la pierna derecha y se perderá el Mundial de Qatar 2022. Villarreal y Tottenham, los clubes dueños de los derechos deportivos y económicos del futbolista, respectivamente, decidieron que Lo Celso se opere de la lesión que sufrió el pasado 30 de octubre y eso descartó la posibilidad de sumarlo en la lista definitiva de 26 futbolistas que participarán de la Copa del Mundo. , los clubes dueños de los derechos deportivos y económicos del futbolista, respectivamente, decidieron quese opere de la lesión que sufrió el pasadoy eso descartó la posibilidad de sumarlo en la lista definitiva deque participarán de la Pese a la intención del rosarino y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, la recuperación luego de la cirugía le demandará más tiempo (entre seis y ocho semanas) de lo que dura la competencia en suelo árabe. MUNDIAL DE QATAR 2022: ¿QUIÉN PUEDE SER EL REEMPLAZANTE DE LO CELSO? Durante el ciclo de Lionel Scaloni cada partido que Giovani Lo Celso no puedo estar el entrenador ha tomado otras opciones y hasta cambió de esquema. Por un lado es cierto que Alejandro Gómez y Alexis Mac Allister son dos nombres que seguramente formen parte de la lista definitiva y lo puedan reemplazar. Sin embargo, no hay que descartar el ingreso de Enzo Fernández como su principal reemplazante. El ex jugador de River mantuvo su nivel en Benfica y cada vez toma más importancia dentro del equipo europeo. Tuvo su debut en la Albiceleste, cumplió con creces y aumentó su consideración en el seleccionado. Seguramente, más allá de los nombres propios que se manejan, el entrenador que logró la Copa América 2021 deberá pensar también en la posibilidad de hacer un cambio de esquema en la mitad de la cancha hasta encontrar la mejor versión del equipo.

Both comments and pings are currently closed.