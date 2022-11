Diputados buscará aprobar la Ley Lucio para prevenir la violencia contra niñas y niños

La Cámara de Diputados buscará aprobar este miércoles, en una sesión especial, el proyecto de ley que establece un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, tras haber obtenido este martes dictamen de la comisión de Presupuesto. La iniciativa es denominada “Ley Lucio”, por el niño de cinco años Lucio Dupuy, quien murió a causas de golpes aplicados por su madre y su pareja, quienes fueron detenidas y están procesadas por la justicia. El juicio comenzará este jueves, 10 de noviembre. Dictamen favorable El proyecto tuvo dictamen favorable de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en base a tres iniciativas presentadas por la radical Roxana Reyes, la legisladora del Frente de Todos, Paola Vessvessian y el diputado del Pro Martín Maquieyra. En la tarde de este martes tuvo respaldo unánime de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde también se avalaron otras iniciativas que forman parte del temario que se tratará mañana desde el mediodía en una sesión especial convocada por el oficialismo. Reyes, titular de la comisión de Familia, afirmó que “celebro que la comisión de Presupuesto acompañe esta iniciativa, fruto de un trabajo de consenso y acuerdos en la Comisión de Familia, donde buscamos conseguir que podamos capacitar a aquellos que trabajan con la niñez”. “Los proyectos tratan de conseguir que podamos capacitar a aquellos que trabajan con la niñez. He planteado darle el nombre Abigail, una beba de 7 meses que sufría maltrato y abusos de sus padres. Lo grave fue que estaba judicializada”, agregó y señaló que “tenemos que capacitar a quienes reciben una denuncia para que no haya más Lucios, Abigail o niños que sufran esta vulneración de sus derechos”. Por su parte, la legisladora oficialista de Santa Cruz Vessvessian dijo que “este proyecto viene a fortalecer el sistema de protección de derecho -todavía falta mucho, sobre todo cuando hay vulneración de derecho-, la restitución de los derechos uno a uno”. En tanto, Maquieyra señaló que “el proyecto de ley Lucio, se basa en un plan federal el cual plantea tres herramientas para prevenir y capacitar contra la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Sobre la capacitación “Ley Lucio” El dictamen fija que el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes. Además fija que podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales. Fija que la autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

