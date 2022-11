Donde habia un basural, presentaron bicicarros y el centro de formación de reciclado

En un predio de la localidad de San José en donde antes se ubicaban un basural y una tosquera, el Municipio de Almirante Brown presentó el nuevo Centro de Formación y Capacitación de Reciclado, Polivalente. En paralelo, en el lugar también se presentaron nuevos bicicarros que permitirán seguir avanzando con la recolección de residuos diferenciada en el marco de los programas “Eco Inclusión” y “Brown Verde” que constituyen políticas públicas para el cuidado del ambiente. La jornada fue encabezada por el intendente interino Juan Fabiani, el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y su par de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. También dijeron “presente”, referentes del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Mariano Cascallares ponderó la importancia de seguir avanzando muy fuerte en la capacitación para el reciclado, al tiempo que destacó “el impacto positivo de los bicicarros tanto para el ambiente como para ir limitando la tracción a sangre en las localidades y en los barrios de nuestro distrito”, indicó. A su turno, Fabiani resaltó que “en un lugar donde antes se arrojaba y se quemaba basura con su consecuente impacto ambiental, ahora sumamos instancias de formación y acciones concretas para seguir caminando hacia un Almirante Brown más sustentable”. Actualmente, gracias al trabajo en conjunto del Municipio con el Programa Mejoramiento de Barrios de la Nación (PROMEBA), se avanza con la formación y la capacitación en reciclado, siendo el único centro de este tipo de todo el Conurbano Bonaerense. El objetivo del Centro Polivalente del Municipio browniano es poner al alcance de los recuperadores urbanos las herramientas necesarias para fortalecer su trabajo.

