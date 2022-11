Hallaron en Abasto el cadáver envuelto en una sábana del remisero desaparecido Bosques

José Francisco Barboza, el remisero buscado desde el 28 de octubre último cuando salió de su casa de Bosques con más de un millón de pesos para supuestamente ir a comprar un auto, fue encontrado este martes muerto y envuelto en una sábana, al costado de una ruta, en la localidad platense de Abasto, informaron fuentes judiciales. Si bien se llevaba a cabo la operación de autopsia para determinar la causa y data de muerte, y se procuraba confirmar oficialmente la identidad de la víctima mediante el reconocimiento de familiares, los investigadores hallaron el DNI y el registro de Barboza en uno de los bolsillos del pantalón que tenía colocado el cuerpo. El hallazgo del cuerpo De acuerdo a los voceros, el hallazgo se produjo cerca del mediodía a la vera de la ruta provincial 36 y calle 416, en Abasto, partido de La Plata. Tras un llamado al 911, personal de la comisaría 7ma. platense se trasladó hasta el lugar y encontró el cadáver de un hombre envuelto en una sábana y en avanzado estado de descomposición. Ante esta situación, se le dio intervención a la fiscal de turno en La Plata, Eugenia Di Lorenzo, quien estuvo presente en la escena e impartió las diligencias de rigor a los peritos de la Policía Científica. Una fuente judicial explicó a Télam que el cadáver presentaba determinados tatuajes que llevaron a sospechar que podía tratarse de Barboza, por lo que los pesquisas de La Plata se comunicaron con el fiscal de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas, quien tiene a su cargo la causa por la desaparición del remisero. Por ello, familiares de este hombre se trasladaron a la morgue judicial de La Plata para llevar a cabo en las próximas horas el reconocimiento oficial del cadáver. “No sólo los tatuajes y las características de la vestimenta coincidían, sino que en el bolsillo de su pantalón se encontró el DNI y el registro del remisero”, explicó a Télam una fuente judicial, con la que coincidió luego otro vocero de la pesquisa consultado. A su vez, los peritos ya realizaron unas radiografías del cuerpo y, en principio, no presentaba elementos metálicos compatibles con un proyectil de arma de fuego, aunque los resultados preliminares de la autopsia se conocerán en las próximas horas. El fin de semana pasado también se había activado un alerta tras el hallazgo de otro cadáver en la zona de Ezeiza, aunque los pesquisas descartaron con el correr de las horas que se tratara de Barboza. El caso de Barboza De acuerdo a la investigación, el remisero que fue visto por última vez por sus familiares el pasado viernes 28 de octubre cuando salió de su casa en Bosques, partido de Florencio Varela, para encontrarse con un amigo suyo, llamado Diego. Según la familia de Barboza, ese hombre lo iba a acompañar a comprar un vehículo que se ofertaba a través de la plataforma Marketplace. En ese sentido, la esposa de Barboza aseguró que su marido había vendido su camioneta la semana anterior y que tenía en su poder más de un millón de pesos para comprar otro automóvil. Sin embargo, según se pudo conocer a partir de los registros de las cámaras de seguridad, el remisero volvió a la cuadra de su casa unas horas después en el auto de su amigo, sin haber concretado la transacción. “Diego lo trajo a José a casa, entró en el estacionamiento y después de ahí no se ve más nada”, contó en aquel entonces a Telenueve Roxana, esposa del hombre desaparecido. Esa secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de los alrededores de la casa de Barboza, sobre las cuales su hermana Nancy indicó a C5N que “no hay dudas que es él, por la forma de caminar “. Además, Roxana indicó que Barboza “no veía hacía ocho años” a su amigo Diego y denunció que recibió un llamado anónimo el lunes pasado. “Fue a las 11.45 de la mañana en el que una mujer me decía: ‘Yo sabía que iba a pagar’. Lo único que quiero es a mi esposo acá de nuevo”, recordó Roxana, quien tiene un hijo de 2 años junto a José. Por otro lado, fuentes judiciales señalaron a Télam que “no está acreditado” que Barboza haya ido a comprar un auto y aclararon que se está trabajando minuciosamente sobre “los contactos telefónicos” que mantuvo Barboza las horas previas a su desaparición. A su vez, los voceros indicaron que el hombre había averiguado por los precios de hoteles en La Plata y que tenía “problemas económicos y de pareja”. “Tenía antecedentes de haber tenido un cuadro depresivo”, aseguró una fuente con acceso al expediente. Al momento de su desaparición, Barboza vestía un pantalón de jean, chaqueta verde oscuro, remera gris y zapatillas color verde oliva, a la vez que cuenta con varios tatuajes. En un antebrazo tiene tatuado el nombre “Tiziano”, en el otro dice “Tobías”, en su pecho se puede ver “Oriana” y cuenta con trébol de cuatro hojas en su muñeca derecha. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires emitieron una alerta por su búsqueda y pidieron comunicarse con el 911, el 221 4293015 o el 11-5008-0120 ante cualquier dato que se pueda aportar sobre su paradero.

