El mercado de cercanía “Brown Ahorra” sale a recorrer los barrios

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de la Economía Social, puso en marcha el programa Mercado de Cercanía “Brown Ahorra”, una iniciativa en la que mediante un vehículo itinerante se ofrecen productos de primera necesidad a precios justos en todos los barrios de nuestro distrito. El mercado móvil funcionará de 9 a 13 horas en distintos puntos del distrito ofreciendo frutas y verduras de los productores rurales de Ministro Rivadavia y también alimentos de primera necesidad y artículos de limpieza a precios justos. En este sentido, el jueves 10 de noviembre el “Brown Ahorra” estará en las calles Bolívar y Castillo de Longchamps; el martes 15 en el Polivalente San José; el martes 22 en el CIC de Mármol y el martes 29 llegará a la Estación de Longchamps. Además, este viernes 11 de noviembre el mercado itinerante estará en la Plaza Ona de Malvinas Argentinas, ubicada en Macedonio Rodríguez y Rodríguez Peña; el viernes 18 recalará en la Estación de Claypole y el viernes en la Estación de Rafael Calzada. “Seguimos sumando programas y herramientas para que nuestros vecinos y vecinas puedan adquirir productos de primera calidad a precios accesibles”, remarcó Mariano Cascallares agregando que la prioridad sigue siendo “cuidar el bolsillo de la gente”. Mientras tanto el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “el objetivo es que el Mercado de Cercanía Brown Ahorra visite todos los rincones del distrito”. Cabe destacar que la iniciativa se concretó gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y la Secretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

