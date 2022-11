La Universidad Guillermo Brown espera una inscripción récord para el ingreso 2023

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el próximo 20 de noviembre se encuentra abierta la inscripción de las carreras de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), de cara al ingreso al ciclo lectivo 2023. Para dar respuesta a las y los vecinos del distrito y de la región, dicha Casa de Estudios ofrece licenciaturas y tecnicaturas, articuladas con las demandas de la comunidad y el sector productivo. Según trascendió, ya hay un promedio de 500 preinscriptos diarios. La matrícula está abierta para la siguiente oferta educativa: Licenciatura en Ciencia de Datos, Tecnicatura Universitaria en Programación, Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, Licenciatura en Administración, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones, Licenciatura en Ciencia Política y Tecnicatura Universitaria en Comunicación Digital. Además, Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Producto, Tecnicatura Universitaria en Automatización y Control, Licenciatura en Logística y Transporte y Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte. “Es importante pensar en formarnos en un mundo que cada día nos genera nuevos desafíos, ya son más de 4 mil los alumnos y las alumnas que eligen estudiar en nuestra Universidad pública, gratuita y de calidad”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que agregó: “Hoy contamos con una Casa de Altos Estudios que está cerca y promueve la igualdad de oportunidades no solo para las y los vecinos del nuestro distrito, sino de toda la región”. La inscripción se realiza a través del sitio web de la Universidad www.unab.edu.ar. Por consultas escribir al siguiente correo electrónico inscripciones@unab.edu.ar

Both comments and pings are currently closed.