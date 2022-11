Cristina Kirchner volverá a hablar en un acto por el Día de la Militancia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el jueves 17 de noviembre un acto por el Día de la Militancia, con motivo de los “50 años de la vuelta de Perón” del exilio, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. Así lo anunciaron este lunes referentes e integrantes del Frente de Todos (FdT) a través de sus redes sociales, donde la senadora de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García; el ministro bonaerense Andrés Larroque, y el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, entre otros, viralizaron un flyer con la imagen de Fernández de Kirchner que dice “habla Cristina”. En tanto, fuentes cercanas a la Vicepresidenta confirmaron a Télam su presencia en el acto, donde, dijeron, será “la única oradora”. El viernes pasado la dos veces Presidenta participó en un acto que organizó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar, donde habló por primera vez en una concentración pública después del intento de asesinato que padeció el 1 de septiembre cuando ingresaba a su domicilio en el barrio de Recoleta. Al respecto, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, señaló este lunes que “hacía falta en nuestro espacio político que aparezca Cristina con sus definiciones”. En diálogo con FM La Patriada, García destacó el discurso de Fernández de Kirchner y dijo que el próximo 17 de noviembre, cuando se realice el acto político por el Día de la Militancia, habrá “más definiciones” de la expresidenta. En tanto, el secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense del FdT, Omar Plaini, dijo sobre el acto del viernes pasado que “una vez más se demostró la relación que tiene Cristina con la clase trabajadora en particular y con el campo nacional y popular en general”. El 17 de noviembre se estableció como Día de la Militancia con el regreso del expresidente Juan Domingo Perón al país en 1972, tras 17 años de exilio, luego del golpe de Estado de 1955.

