Inauguraron nuevos cajeras automáticos en Ministro Rivadavia, Solano y Don Orione

Con el objetivo de brindar más y mejores servicios, se amplía en el Municipio de Almirante Brown la red de cajeros automáticos del Banco Provincia con la inauguración de un nuevo dispositivo en la localidad de Ministro Rivadavia, que se suma a los que comenzaron a funcionar en los últimos días en las delegaciones municipales de San Francisco Solano y en Don Orione. El presidente de la entidad bancaria, Juan Cuattromo, junto al intendente interino, Juan Fabiani y a Mariano Cascallares, pusieron en funcionamiento una nueva cabina con un cajero automático en el predio de la futura Delegación Municipal de Ministro Rivadavia (calle Muesca N° 392, entre M. Acosta y Vucetich), que permitirá a las y los vecinos de esa localidad disponer de un servicio con el que no contaban, ya que, para extraer dinero o realizar otros trámites debían trasladarse a Burzaco o Longchamps. Mientras tanto, el Municipio browniano informó que ya funcionan los nuevos cajeros del Banco Provincia en las delegaciones municipales de Solano (calle Los Lirios N° 423 entre Glicina y Nomeolvides); y en Don Orione (calles Araujo y Río Diamante). “Estamos muy contentos con la visita del presidente del Banco Provincia, y porque estamos dotando a las localidades de Almirante Brown de nuevos cajeros como en las delegaciones de San Francisco Solano y de Don Orione (ya operativos) y ahora aquí en Ministro Rivadavia, en este espacio frente a la plaza Eva Perón, donde ya está terminado el Centro Cultural y estamos finalizando la obra de la nueva Delegación”, indicó Cascallares. En tanto, Fabiani, subrayó lo significativo que es para la comunidad de Ministro Rivadavia disponer de un servicio con el que no contaban ya que para efectuar alguna operación bancaria debían trasladarse a Burzaco o Longchamps, tal como ocurría en otros sectores del distrito donde se instalaron dispositivos similares para que la población no carezca de tan importante prestación. Gestionado por el Municipio, el nuevo dispositivo se suma a los ya inaugurados en las diversas localidades cuyos servicios están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. Cascallares añadió que “durante nuestra gestión ya instalamos nueve puntos con cajeros automáticos y estamos trabajando muy fuerte para sumar nuevos cajeros próximamente en el Barrio Gendarmería de Glew y en Rayo de Sol de Longchamps”. Cabe señalar que para la colocación del cajero la Comuna construyó un espacio exclusivo en el predio de la dependencia y se dejó en condiciones para que personal del banco pueda instalar el dispositivo y artefactos de seguridad. En la ocasión, las autoridades también recorrieron las instalaciones de la nueva Delegación Municipal de la localidad, que aún está en obra, y la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia recientemente inaugurada. De la jornada participaron también el director del Banco Provincia, Humberto Vivaldo, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, y su par de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero, el coordinador General de Comercio Exterior, Rodrigo Barandiarán y el delegado municipal, Rodolfo Díaz Vélez, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.