Gran expectativa por la primera aparición pública de Cristina Kirchner tras el atentado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó este jueves que mañana participará como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, donde reaparecerá en público por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta. “Mañana voy a participar del Plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, al que fui invitada por el compañero Abel Furlán”, publicó la exmandataria en su cuenta oficial en Twitter. Mañana voy a participar del Plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, al que fui invitada por el compañero Abel Furlán. Lo van a poder ver en vivo a las 17 hs. a través de mis redes. pic.twitter.com/uD5e7MzdfX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 3, 2022 Además, adelantó que el acto será transmitido en vivo, a las 17, a través de sus redes sociales y acompañó el posteo con una imagen que informa sobre la convocatoria de mañana. La Vicepresidenta fue invitada al congreso de la UOM por el secretario general del gremio, Abel Furlán, informaron ayer a Télam desde el equipo de colaboradores de Fernández de Kirchner. Ese acto se realizará en el Microestadio Municipal de Pilar y será el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país. Se espera un fuerte operativo de seguridad durante el evento y en la previa para resguardar a la vicepresidenta y su entorno. Furlán ocupa el cargo de secretario general desde el 22 de marzo pasado, cuando fue electo sucesor del anterior jefe de la UOM, Antonio Caló. Acto por el Día de la Militancia En tanto, fuentes cercanas a la Vicepresidenta confirmaron a Télam que el próximo 17 de noviembre encabezará un acto por el Día de la Militancia, en el estadio Diego Maradona (exúnico) de la ciudad de La Plata, donde será “la única oradora”.

