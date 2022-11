La Cámara Federal porteña ordenó liberar a todos los detenidos del caso de la secta de Villa Crespo

La Cámara Federal porteña dispuso este viernes la libertad de todos los detenidos por la causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la trata de personas que operaría bajo la pantalla de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), con sede en el barrio porteño de Villa Crespo, consignaron fuentes judiciales. Los jueces del tribunal de apelaciones confirmaron parcialmente los procesamientos de los imputados por asociación ilícita, lavado de activos y explotación de personas, pero resolvió que los acusados recuperen su libertad, incluido el supuesto jefe de la organización, Juan Percowicz.

