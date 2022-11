Cascallares: “Las netbooks de Conectar Igualdad generan inclusión educativa e igualdad de oportunidades”

“En Almirante Brown estamos entregando 5775 netbooks a instituciones educativas locales. Las mismas simbolizan sueños y mayores oportunidades de formación para miles de estudiantes”, indicó Mariano Cascallares en el marco de la entrega de las primeras 1079 netbooks del programa “Conectar Igualdad” que realizó junto al ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk y al intendente interino Juan Fabiani. La actividad se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde las autoridades hicieron entrega de los dispositivos, en el marco de un programa en el que se otorgarán 5775 netbooks a alumnos y alumnas de segundo año de escuelas secundarias de gestión pública brownianas. Durante el acto se hizo la entrega simbólica junto con el asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación de la Nación, Mario Caputo y la subsecretaria de Educación de Almirante Brown, Paula Falcón. “Argentina tiene más de 2.500 municipios y en todos ellos hay estudiantes como ustedes que reciben estas netbooks, antes de fin de año. Para nosotros es una alegría muy grande compartir este acto con ustedes para seguir potenciando y fortaleciendo la educación. Este es un programa muy importante que fue abandonado y que hoy está llegando a todo el país”, sostuvo Perczyk. Cascallares, en tanto, agradeció “enormemente a Jaime (Perczyk) y a todo el equipo del Ministerio de Educación por avanzar con esta política pública tan importante en Almirante Brown”. “En un mundo globalizado donde hace falta el aporte de la tecnología tener una herramienta como esta es una noticia importantísima. Se requiere muchísima vocación para trabajar en las escuelas y nuestros docentes la tienen y como Municipio nos sentimos orgullosos de trabajar coordinadamente”, agregó. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “estamos recuperando una política muy importante que se discontinuó”. “Hoy estamos terminando la entrega en todos los segundos años, unos 6 mil alumnos, que vuelven a tener este derecho. El Estado debe garantizar este derecho y esperamos que la utilicen para aprender y divertirse”, remarcó. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el director General de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars, junto con concejales y concejalas del distrito, y los delegados municipales de las doce localidades. También dijeron presente estudiantes, docentes y directivos de las escuelas secundarias Nº18 de Adrogué, Nº33 de Malvinas Argentinas, Nº41 de Burzaco, Nº14 de Claypole, Nº54 de Don Orione, Nº1 de Glew, Nº67 de José Mármol, Nº80 de Longchamps, Nº57 de Ministro Rivadavia, Nº61 de Rafael Calzada, Nº53 de Solano, Nº50 de San José, Nº59 de Glew y Nº37 de Solano, entre otras.

