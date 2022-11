Emotivo homenaje del municipio de Brown a los excombatientes de Malvinas

En el marco del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares homenajearon a excombatientes, a soldados caídos en defensa de la soberanía y a fallecidos brownianos en la posguerra con la entrega de medallas en reconocimiento de su valor y lucha. La sala Raúl Soldi de la Casa de la Cultura fue escenario del sentido homenaje -declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante- que reunió a veteranos y familiares de los héroes que perdieron la vida durante la guerra y los que fallecieron después de ella. La celebración contó, entre otros, con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Antlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge Poblette, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes del Ministerio del Interior, VGM Horacio Szerman. Además el coordinador de Excombatientes, VGM, José Palacios y el presidente del centro de excombatientes “Puerto Argentino”, VGM, Guillermo Rezk. Las estrofas del Himno Nacional Argentino marcaron el inicio de un encuentro colmado de gestos de emoción y gratitud. Con lágrimas en los ojos, y llenos de emoción cada uno de los integrantes de la familia malvinera agradeció el reconocimiento, y recibió una medalla conmemorativa acuñada en la Casa de la Moneda y otorgada por el Gobierno Nacional. Durante la celebración, todos los oradores destacaron la entereza y entrega de los que lucharon en Malvinas, entre ellos, Cascallares que expresó: “Estamos orgullosos y sentimos un fuerte compromiso como vecinos y ciudadanos de reivindicar a todos los que pusieron a disposición de la Patria lo más preciado que es su vida”. Por su parte, Fabiani hizo hincapié en las acciones que se llevaron adelante este año al cumplirse el 40 aniversario de la gesta y todas aquellas que el Municipio promueve para malvinizar el distrito. “Hemos saldado una parte de lo que debemos. Estamos haciendo un gran trabajo para que unidos llevemos la bandera de Malvinas”, sostuvo. En tanto, Poblette subrayó: “Estamos convencidos de que tenemos que seguir demandando, lo dice la Constitución, intentando generar consensos en todos los ámbitos para que Reino Unido cumpla con sus obligaciones, y saldar la disputa de soberanía. La mejor forma de rendir homenaje es cuidando lo que tenemos el sur, nuestra Antártida y Malvinas”. Mientras que Palacios y Rezk agradecieron el acompañamiento del estado e instaron a seguir trabajando para que la causa Malvinas siempre esté presente. Fueron más de 120 los excombatientes que participaron de la jornada, además de los familiares de los heroicos hombres que dejaron su vida en Malvinas y los que murieron después. Participaron también la Directora Provincial de Relaciones con la Comunidad, Agustina Quiroga, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán y la titular del Consejo Escolar local, María Marta Silva.

