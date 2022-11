Liberaron a los cuatros detenidos de Revolución Federal por el intento de asesinato a Cristina

La Justicia ordenó hoy liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos por presunta incitación a la violencia colectiva, en el marco de una causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los jueces de la Cámara Federal porteña sostuvieron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. En un fallo de cuatro páginas, la Justicia destacó que Basile “carece de antecedentes condenatorios” y “su domicilio se encuentra debidamente constatado, contando la imputada con suficiente arraigo”. Además, ponderó que “al anoticiarse de la orden de detención que pesaba sobre su persona, Basile compareció voluntariamente a la mesa de entradas del Juzgado, poniéndose a disposición de la justicia, oportunidad en la que fue arrestada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sin ofrecer resistencia alguna”. En cuanto a Jonathan Morel, la Sala I de Cámara Criminal y Correccional Federal ponderó “la actitud colaborativa asumida por el nombrado quien, oportunamente, aportó voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado”. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro.2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del Fuero n° 5 y por la presidencia de esta Cámara (causa nro.3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, indica la resolución, aclarando que la investigación es ajena a la causa que analiza el ataque contra la vicepresidenta.

