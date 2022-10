Tras el triunfo de Lula, el Presidente viaja a Brasil para felicitarlo

En la conversación telefónica que mantuvieron la noche de este domingo una vez conocidos los resultados de la segunda vuelta electoral, el mandatario argentino lo felicitó y Lula da Silva le dijo: “Te espero mañana (por hoy) para darte un abrazo”. El presidente Alberto Fernández viaja este lunes a hacia Brasil para reunirse en San Pablo con el electo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien este domingo se impuso en el balotaje ante el mandatario Jair Bolsonaro, por 50,90 a 49,10% de los votos. Así lo consignaron fuentes oficiales, quienes precisaron que la reunión entre ambos tendrá lugar en el hotel Intercontinental de San Pablo, donde el líder del PT brasileño celebró la victoria y pronunció su primer discurso tras el triunfo. Anoche, tras conocerse los resultados, el presidente Alberto Fernández felicitó a Lula Da Silva por su triunfo en los comicios, según informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. De acuerdo con las fuentes, fue en esa conversación donde acordaron la visita que se producirá en las próximas horas. El Presidente ya había hablado telefónicamente con el ahora mandatario electo de Brasil el jueves último, al cumplirse ese día el cumpleaños número 77 del obrero y dirigente sindical metalúrgico nacido en el estado de Pernambuco, en el nordeste, y establecido desde niño en las afueras de San Pablo, contaron a Télam las mismas fuentes. La reunión de hoy en el hotel Intercontinental de San Pablo, ubicado en el barrio de Jardins y a una cuadra de la avenida Paulista -tradicional lugar de festejos en las elecciones de Brasil-, se realizará en horas del mediodía, adelantaron a esta agencia desde la embajada argentina en el país vecino. Ayer, cuando el triunfo de Lula era un hecho irreversible, el Presidente manifestó estar “muy contento de que Brasil recupere a Lula y que América Latina recupere a Lula” en declaraciones a Radio 10 y definió al ahora tres veces presidente electo como “un dirigente realmente singular e impactante, que la pasó muy mal”. “Los brasileños llevaron a Lula al lugar en el que está hoy: es merecido y le hace mucho bien a la región, porque es un líder regional muy importante”, analizó Fernández, y sobre el vínculo entre Brasil y Argentina vaticinó que tras la asunción de Lula “será mucho más profundo y más realista y sincero”, lo que “no es poca cosa”. Y recordó: “Argentina y Brasil representan un altísimo nivel del producto bruto sudamericano”. Fuentes oficiales indicaron que, en la conversación telefónica que mantuvieron anoche una vez conocidos los resultados de la segunda vuelta electoral, el mandatario argentino lo felicitó y Lula da Silva le dijo: “Te espero mañana (por hoy) para darte un abrazo”.

