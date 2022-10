Cascallares y Fabiani presentaron la puesta en valor del edificio histórico “La Cucaracha”

En el marco de las acciones para potenciar el patrimonio cultural browniano, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, presentaron la puesta en valor final del edificio histórico “La Cucaracha” e inauguraron dentro de sus instalaciones la sala en guarda “Hospital Lucio Meléndez”. La actividad se llevó adelante en los jardines del edificio ubicado en Diagonal Brown Nº 1386 y contó con la participación del Coro de Música Popular Latinoamericana del Instituto Municipal de las Culturas. La completa puesta en valor de La Cucaracha, construido en 1871 por don Esteban Adrogué, tuvo diferentes etapas que comenzaron en 2019 con la fachada exterior que incluyó la intervención de mamposterías, carpinterías y un minucioso trabajo de pintura que permitió lograr el color original de la casona. Finalmente, los trabajos concluyeron en las últimas semanas con refacciones en todo el edificio interno, contemplando la remodelación de los espacios, mejoras en la iluminación, en los módulos sanitarios y de todo el sistema eléctrico. Durante la actividad, Cascallares, Fabiani y los presentes recorrieron el interior del edificio, tanto la planta baja como la alta, e inauguraron la sala en guarda del museo “Hospital Lucio Meléndez”, un espacio que cuenta con objetos y elementos históricos del hospital provincial, como por ejemplo instrumental médico de la época, la primera bandera en ser izada en dicho establecimiento y hasta un libro de actas. Cabe destacar que dicha sala fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y también de interés municipal por el Concejo Deliberante de Almirante Brown. “Para nosotros es una prioridad la puesta en valor en materia de infraestructura de nuestro patrimonio histórico y cultural. Por eso estamos muy contentos con la reapertura de La Cucaracha luego de importantes mejoras y una puesta en valor integral”, sostuvo Mariano Cascallares. En tanto que Juan Fabiani remarcó que “trabajos similares ya se concretaron en el edificio del Palacio Municipal, en Casa Borges y en tantos otros establecimientos históricos de Almirante Brown”. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el presidente del Instituto de Estudios Históricos, Emilio Klubus, y la directora de Patrimonio Cultural, Sandra Agis, entre otras autoridades. El Edificio Histórico “La Cucaracha” puede visitarse y recorrerse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 en la Diagonal Brown N° 1386.

