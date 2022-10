Almirante Brown suma servicios en los nuevos edificios de las delegaciones municipales

Merced a la construcción de los nuevos edificios para las delegaciones de José Mármol, Glew, Rafael Calzada y Ministro Rivadavia, el Municipio de Almirante Brown anunció que amplió los servicios ofrecidos a la comunidad en dichos establecimientos, los cuales se suman a los trámites habituales que pueden realizarse en las doce localidades. “Seguimos trabajando junto a Juan Fabiani y a todo el equipo para llevar al Municipio cada vez más cerca de cada barrio browniano, con servicios descentralizados para nuestras vecinas y vecinos”, indicó Mariano Cascallares. Por ejemplo, en la flamante delegación de Glew, situada en la intersección de Jorge Newbery, Garibaldi y Reina Elena, además de los servicios habituales los vecinos y vecinas encontrarán una oficina del centro de asesoramiento jurídico y otra vinculada a habilitaciones. En la de José Mármol, ubicada en Molina N° 646, ya está habilitada una oficina descentralizada de la Universidad Nacional Guillermo Brown y también de la Secretaría de Desarrollo Seguridad Social y Derechos Humanos para concretar gestiones y recibir asesoramiento en materia legal familiar. También en José Mármol hay una caja de cobros, un importante servicio que se extenderá a los nuevos edificios de las delegaciones de Rafael Calzada y Ministro Rivadavia cuyas obras se encuentran realmente muy avanzadas a punto tal de que próximamente abrirán sus puertas. En este sentido, en inmediaciones al nuevo edificio que está finalizando en Rafael Calzada, en el predio del Polideportivo situado sobre la calle Gral. Martín Miguel de Güemes, ya está a disposición de la comunidad una nueva oficina de ANSES que brinda un amplio abanico de servicios y prestaciones de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. En tanto que en la nueva delegación de Ministro Rivadavia, ubicada en el cruce de Acosta y M.P de Muesca, los vecinos y vecinas contarán un Registro Provincial de las Personas, un Cajero Automático del Banco Provincia y también la flamante Casa de la Cultura. En todos los casos, incluyendo el resto de las delegaciones, los días y horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Cabe mencionar que también hay servicios que son universales y pueden realizarse en las doce delegaciones, como por ejemplo trámites y solicitudes vinculados al espacio público, luminarias y gestión y verificación de loteos. También hay terminales de Tarjeta Sube, donde se pueden acreditar cargas electrónicas, aplicar la tarifa social y también consultar y recuperar el saldo, entre otras funcionalidades. Finalmente, a través de su Oficina de Defensa al Consumidor, el Municipio de Almirante Brown asesora y acompaña a la comunidad en las delegaciones para la realización del trámite para mantener los subsidios de luz y gas.

